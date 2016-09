Daños e intimidación contra dirigentes del Sindicato Municipal

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El auto del secretario general del STM, Rubén Allende, y la casa del secretario gremial, Víctor Ríos, aparecieron con pintadas contra el paro municipal. También, según aseguran los gremialistas, dejaron casquillos de bala. Repudio de todos los gremios a lo sucedido. También expresó su repudio el secretario de Gobierno, Guillermo Sol

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez (STM), Rubén Allende, denunció públicamente el lunes por la mañana que tanto él como otro sindicalista sufrieron graves amenazas e intimidaciones durante el fin de semana, con la intención de obligarlos a que abandonen la lucha por un aumento salarial.

“No es nada grato levantarse a la mañana y ver que te han pintado el auto y que te colgaron una bolsa en tu casa con una bala de fusil adentro” destacó, agregando que “nuestro secretario gremial, Víctor Ríos, también recibió una leyenda de ‘levanten el paro’ pintada en la pared del frente de su vivienda y cuatro cascos de balas calibre 22 tirados en el ingreso a su domicilio”.

Allende sostuvo que ambos “mensajes mafiosos” fueron ejecutados entre las últimas horas del domingo y la madrugada del lunes y los relacionó con el conflicto que el gremio mantiene “desde hace 39 días” con el intendente Roberto Palacio por el aumento salarial para el último tramo del año y la reapertura de paritarias.

“Estaba de la línea municipal cuatro metros adentro. Yo cuando estaba para llover lo dejo al lado de la puerta, porque el garaje me queda al fondo. Estoy preocupado, no esperaba esto, nunca nadie me ha amenazado por nada. Uno lo que hace lo hace totalmente transparente, abierto, en todos lados dice lo mismo”.

Su auto, un Fiat Siena dominio OMC-206 amaneció con una inscripción: “Levanten el paro”, y colgado en una bolsita de nylon, en el espejo retrovisor, tenía una bala de fusil.

En el domicilio de Víctor Ríos, también dirigente del Sindicato Municipal, apareció una inscripción parecida y le dejaron una bolsita con balas de arma calibre 22.

“Es un claro mensaje mafioso, no sé, levantá el paro o te matamos. No sé qué otra cosa se puede pensar respecto de eso. Estamos acá, tratando de superar la situación y que este tipo de cosas no pasen en Coronel Suárez. Yo hasta he dejado el auto con las llaves puestas, afuera, y no pasa nada. Pero que te den este tipo de mensajes mafiosos así, para lo cual los que tienen que brindar la seguridad son el gobierno municipal y el Secretario de Seguridad, y que estos hechos vandálicos pasen en Suárez tiene un único responsable, que es el gobierno municipal, que oh casualidad está justamente como uno de los partícipes de un conflicto que ya lleva más de 39 días”, dijo Rubén Allende.



Solidaridad gremial

La dirigencia gremial suarense se hizo presente en la sede del STM para solidarizarse con los dirigentes amenazados. Estaban presentes Roberto García de Luz y Fuerza, Germán Cabello de Bancarios, Carlos Varela de Papeleros, Ana María Schweitzer y María de la Cruz Aliberti de Suteba, Ana Holzmann y Adriana Karp de Soeme y Mariela Holzmann de Uticra. El gremio Socaya había manifestado también su adhesión solidaria de manera telefónica.

Luego de una breve introducción de Allende y Lacoste, hablaron los referentes de otras organizaciones gremiales.

Por su parte la Secretaria Adjunta María José Lacoste, y en nombre de todos los integrantes de la Comisión Directiva señaló que deseaba “expresar nuestro repudio y solidarizarnos con Rubén y con Ríos, porque lamentablemente personalizan un reclamo genuino de todos los trabajadores municipales que reclaman por mejores salarios, por mejores condiciones y por el respeto a una ley en dos personas. Repudiamos este hecho vandálico, esta amenaza que vulnera los derechos personales, individuales y los derechos que tenemos los trabajadores a reclamar salario en un ámbito democrático”.

A su turno, Roberto García, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza dijo que hechos de este tipo “complican todo”.

“El funcionario político a cargo de Seguridad (Guillermo Sol) debe dar una explicación de lo sucedido”, reclamó.

García también dijo que “no hay equilibrio” en la política salarial del municipio, dado que mientras los trabajadores siguen reclamando “al poder político ya le han subido el sueldo en dos oportunidades”.

Prosiguió lamentando actitudes de funcionarios del oficialismo al señalar que “”hoy escuché hablar por una radio concejal Pedro Rodríguez y me extrañó sobremanera que siendo las diez y pico de la mañana él recién iba a ver qué pasaba y cómo habían sucedido los hechos, cuando siendo oficialista mínimamente tendría que haberse enterado antes de salir al aire”.

“Cuando las puertas de las negociaciones se cierran a los trabajadores no nos queda más que luchar”, enfatizó, culminando sus palabras reflexionando que “la peor lucha es la que no se comienza”.

Un mensaje similar dejó la dirigente de Uticra, Mariela Holzmann, quien apoyó al STM “en este momento de reclamo. Yo lo viví y en estos momentos quiero dejar el apoyo fundamentalmente a las familias de los dirigentes gremiales y del trabajador municipal, que es la que pasa muy mal momento, porque se trata de una amenaza que se puede convertir en cualquier cosa”. “Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad en esta lucha” sostuvo, indicando que “necesitamos que el municipio se siente con un poquito más de seriedad a trabajar en este conflicto, que viene llevando bastante tiempo y tiene cansado a todo el mundo; cansados porque no vemos seriedad en cuanto a las respuestas que está pidiendo el compañero municipal”.

Ana María Schweitzer, dirigente de SUTEBA, expresó el repudio del gremio “a todo tipo de acto violento. Evidentemente esto forma parte de una estrategia para amedrentar a los trabajadores, que nos dicen que ponemos palos en la rueda y realmente no somos los docentes, los trabajadores municipales o cualquier otro sindicato el que pone palos en la rueda”.

Schweitzer recordó que la huelga es un derecho constitucional, instando a los municipales a no abandonar la lucha pese a los descuentos de haberes que han sufrido. “No se debe perder esta lucha, no se puede dejar que esto siga corriendo como si nada” culminó expresando, luego de repudiar nuevamente todo acto de violencia.

Por su parte Carlos Varela, de Papeleros, y Adriana Karp, de Soeme, el sindicato que reúne a los auxiliares de la educación, también se manifestaron en igual sentido que los anteriores, manifestando su rechazo a estas amenazas intimidatorias.

Por su parte el municipio en un escueto comunicado con la firma de Guillermo Sol repudió todos los hechos de vandalismo e informó que se han mantenido reuniones con los responsables de las distintas fuerzas de seguridad “a los fines de reclamar el pronto esclarecimiento y resolución de estos hechos”.