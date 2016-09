El rescate de la memoria de la historia reciente

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Fue el tema central de un seminario que condujo la licenciada Florencia Larralde Armas, que fue acompañado por una muestra fotográfica

La memoria del pasado reciente, con la fotografía de Helen Zout y sus trabajos, la palabra de la licenciada Florencia Larralde Armas a 40 años del último golpe militar, fue el tema central de un taller que se brindó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 48. Para la llegada de la exposición y la disertante se involucraron la carrera de Comunicación Multimedial y la Tecnicatura de Trabajo Social, según explicó la regente Mariela Kleiner, quien tuvo a su cargo la presentación del seminario realizada en el salón de usos múltiples de la entidad educativa.

Luego de que la directiva detallase los agradecimientos y expresara el apoyo del equipo directivo del Instituto para con este tipo de iniciativas, habló el profesor Daniel Goñi de la carrera de Trabajo, quien expresó: “Esto surgió de la reuniones intercátedra que tenemos en Trabajo Social. Nos pareció importante, porque este es un tema que trabajamos en los cuatro años de la carrera”.

“Hemos visto como a lo largo de la dictadura se gestó un movimiento político y económico”, agregó Goñi. “Por ello esto nos pareció importante profundizar estos conceptos que trabajamos continuamente y la articulación surgió con la tecnicatura en Comunicación Multimedial por esta cuestión de la re significación del pasado reciente a través de las imágenes y que nos ofrecen los medios de comunicación, en relación con ese pasado. Esperamos poder sacar el máximo provecho posible”.

Cabe apuntar que estuvo el Presidente del Instituto Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez y el ex intendente Moccero quien trajo una declaración de diputados provinciales por la que la muestra fotográfica es de interés provincial.

La exposición es denominada Huellas de Desapariciones.

Sobre la charla Memorias y Nuevas Tecnología; Larralde Armas señaló: “Este va a ser un seminario intensivo de 8 horas de duración en el que vamos entre todos a trabajar en saber de qué se trata la memoria, como son los procesos y que sucede en la arena social en las luchas por la memoria. En la segunda parte hablaremos de dispositivos de multimedia y fotográficos para transmitir y para pensar en los procesos recientes”.

“También vamos a hablar de dispositivos- añadió Larralde de Armas - creados por arquitectos para dar pruebas a la justicia para que utilicen en juicios. Que pueden ser testimonios, fotografías, animaciones en tercera dimensión, todas herramientas actuales que nos permiten conocer el pasado y darle una difusión masiva”.

“También vamos a hablar de los fotógrafos desde su memoria individual, contribuyen y crean representaciones de la memoria colectiva que es el caso de la muestra actual. Concluiremos con las campañas visuales que han hecho museos de la memoria y para y transmitir estas cuestiones con estrategias de multimedia”.

“Tratamos de conocer las políticas que ha llevado el Estado y la sociedad civil de las memorias, que están en permanente lucha y disputa”, puntualizó la conferencista. “Por ello vamos a tratar de transitar primero teóricamente de que se trata la memoria, que actores están implicados en ellos y qué usos se le da la memoria para pensar en estos 40 años de democracia”.

“Yo me dedico a trabajar en todo lo que son representaciones, espaciales y memoriales”, destacó la licenciada. “Como no soy historiadora, soy comunicadora, me interesa pensar en cómo se transmite el pasado, que sentidos se transmiten a través del tiempo, cuales dejan de estar en la arena pública y cuales son colocados en esos lugares. Mi trabajo en consecuencia es del presente y de cómo se transmite el pasado” añadió.

“Desde diciembre del año pasado hay nuevos hechos significantes que se pueden ver en los medios nacionales, que los impulsan los políticos del actual gobierno”, afirmó. “Son sentidos que estaban debajo de la superficie que ahora empiezan a emerger porque hay un sentimiento de escucha, que hace que esas personas el poder de decir estas cosas”.

Por su parte el diputado Moccero explicó que los profesores Gabriel Nebbia y el citado Goñi ya hace un tiempo que gestionaron esta muestra y con el apoyo de la Cámara de Diputados. “Esta capacitación hace directamente a la memoria y de la cual se podemos hablar de muchas cosas”.

La licenciada Florencia Larralde Armas tuvo a su cargo el desarrollo del taller, en la imagen acompañada por Mariela Kleiner y Daniel Goñi Pisano