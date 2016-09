La ONG Evolución Ambiental Coronel Suárez presenta concurso por el Día del Árbol

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Buscan que se reconozcan y difundan las especies de árboles y arbustos nativos. Está dirigido a jardines, escuelas primarias y secundarias y comunidad en general. Para participar hay tiempo hasta el 30 de septiembre.

La ONG Evolución Ambiental Coronel Suárez, invita a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y comunidad en general; a participar de un concurso por el Día del Árbol bajo el lema “No se puede cuidar ni conservar, lo que no se conoce”.

Los objetivos del concurso son que a través del mismo, se puedan reconocer y difundir las especies de árboles y arbustos nativos, contribuir a la investigación y educación en el manejo sustentable y sostenible de plantas nativas y sus recursos (frutos, hojas, corteza, semillas, etc.) e implicar y sensibilizar a la sociedad en la defensa del paisaje natural.

Los Jardines que deseen participar podrán hacerlo a través de un dibujo/collage en papel blanco reutilizado (ya escrita/impresa de la otra faz) o soporte cartón de 21 x 29,7cm (A4) En cuyo dorso deberán figurar los datos del concursante e institución de la cual forma parte.

En las escuelas primarias los primeros, segundos y terceros grados participarán a través de un dibujo/collage en papel blanco reutilizado (ya escrita/impresa de la otra faz) o soporte cartón de 21 x 29,7 cm (A4). En cuyo dorso deberán figurar los datos del concursante e institución de la cual forma parte.

Mientras que de cuarto a sexto grado participarán a través de un comic/historieta en papel blanco reutilizado (ya escrita/impresa de la otra faz) o soporte cartón de 29,7 x 42 cm (A3) En cuyo dorso deberán figurar los datos del concursante e institución de la cual forma parte.

Las escuelas secundarias participarán con trabajos de investigación sobre el uso medicinal de alguna/s especies de árboles o arbustos nativos, sus propiedades, ingesta, aplicaciones en la alimentación y/o usos medicinales.

Se podrán presentar en soporte papel (exclusivamente reutilizado) con ilustraciones, recetas, cuadros, y/o barras, y/o en formato digital power point, entre 10 y 12 páginas A4 o entre 10 y 12 diapositivas. En la portada deberán figurar los datos del concursante e institución de la cual forma parte.

Finalmente la comunidad en general, podrá participar a través de fotografías, enviando una imagen de alguna especie nativa impresa de 15x20 cm original en cuyo dorso figurarán los datos del concursante, podrá ser en blanco y negro o a color no alterados.

Los ganadores obtendrán una planta nativa para la institución que represente o elija (en caso de ser de la categoría “comunidad en general”) y una para el participante.

Dado que las especies nativas son fruto del trabajo voluntario del botánico de Pillahuinco y cuesta mucho esfuerzo multiplicarlos, esta ONG Evolución Ambiental, como organizadora del concurso se compromete, junto con los ganadores y las instituciones representadas a plantarlos en un espacio público con un cartel que indique el nombre de la especie, del ganador y de la institución.

Jurado y datos



El jurado estará integrado por Marcos Graff, Ingeniero Forestal integrante de la oficina de Desarrollo Forestal del municipio, Debora Mascotena, Técnica Prohuerta AER INTA Coronel Suárez, Juan Manuel Acebal, fotógrafo e integrante de Evolución Ambiental, Christian Broto, fotógrafo e integrante de Evolución Ambiental y Carolina Rack, Prof. en Letras e integrante de Evolución Ambiental

Los datos que debe presentar el concursante son: nombre y apellido, edad, nivel/ciclo educativo, email/ teléfono, institución a la que pertenece.

En caso de ser de la categoría “comunidad en general”, se deberá elegir una institución a la cual representa.

Datos de la Institución deberán presentar: nombre, dirección, email/ teléfono, director/a o presidente/a.