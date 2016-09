“Argentina nunca dice no para nada”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Junto a los abanderados del País vasco, la India e Italia el abanderado de Gales acompañado por cuatro bellezas vestidas con trajes típicos del país isleño

Fue la reflexión del representante de la República de la India encerrando en sus palabras el sentido de hospitalidad y comprensión y tolerancia hacia otras culturas que impera en nuestro país. Lo hizo durante la inauguración de la Fiesta de las Colectividades, que mostró las costumbres, la música, la danza y las comidas típicas de cada país

Ayer, minutos antes de las 11:00, las distintas agrupaciones de inmigrantes que conforman la comunidad de Coronel Suárez, con sus respectivas banderas, se ubicaron frente al histórico pórtico del Mercado de las Artes, sobre la calle Lamadrid, para cortar la cinta y dejar inaugurada una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades.

Este viejo mercado de abasto congregó a las diferentes colectividades, como testigo silencioso de un sinnúmero de anécdotas de aquellos primeros parroquianos.

De esta manera el Gobierno municipal a través del Instituto Cultural y todas las colectividades invitaron a disfrutar de toda una jornada que acercó a los visitantes a las historias, tradiciones, costumbres, idiomas, gastronomía, danzas y tantas otras usanzas que mantienen vigentes hasta nuestros días.

Toco comenzó con una magnífica actuación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, que con total naturalidad y con marcada calidad interpretó temas clásicos de casi todas las colectividades presentes , entre ellos música italiana, alemana, de Israel, de los alemanes del Volga, de España, entre otros, ganándose un reiterado y merecido aplauso.

Acto seguido se procedió al corte de cintas, ingresando todas las delegaciones al interior del Mercado, encabezadas por sus abanderados, para dar inicio al acto oficial.

A esta altura vale destacar que Coronel Suárez se ha transformado en abrazo, en calor de hogar, en un verdadero encuentro de sentimientos compartidos, donde aquellos primeros colonos, inmigrantes llegados de todas las latitudes pudieron materializar sus sueños postergados, víctimas de persecuciones o de tantos tormentos y padecimientos que solo el tiempo pudo curar.

Por lo tanto, esta Fiesta de las Colectividades no es más que la concreción de aquel esfuerzo colectivo que desde el inicio de la ciudad se ha hecho para trabajar en paz, con tolerancia y respeto. Y así como se hizo en Coronel Suarez, la Nación Argentina toda, ya en los albores del nacimiento como nación libre siempre ha tenido sus manos tendidas a todos los inmigrantes.

El ejemplo de los inmigrantes

Novedoso, educativo y simpática resultó la decisión de los organizadores de que sonasen, antes del mensaje de cada colectividad, los acordes del Himno Nacional de cada Patria. En muchos casos, las estrofas fueron cantadas por los inmigrantes, dándole un toque emotivo al acto de apertura.

Todas las colectividades, a la hora de los mensajes, muchos de los cuales se brindaron en el idioma de cada país para luego ser traducido al castellano, se congratularon de poder participar de esta fiesta de hermandad, rescatando siempre el abrigo que estas tierras brindaron a los inmigrantes.

Entre todos los mensajes se destacaron el del representante de Gales (Cymru, en galés) el ingeniero Darío Morris, y el del representante de la República de la India.

Como dato anecdótico, a la hora de su mensaje la representante de Brasil, Adriana Goncalves Dos Santos, incursionó en un tema de actualidad brindando su apoyo a la destituida Dilma Rousseff, señalando que “Temer no es nuestro presidente”, afirmación que recibió un aplauso de parte de los asistentes.

Volviendo a las sentidas palabras del representante galés, quien llegó acompañado de cuatro bellísimas niñas ataviadas con trajes típicos, dándole un hermoso toque de ternura a la ceremonia, se destacó cuando señaló que “me gustaría saber que habrá pensado mi bisabuelo cuando llegó a Argentina después de dos meses y medio en barco, y me lo volví a preguntar escuchando las palabras de Julio César Melchior en el acto por el Día del Inmigrante”.

“Qué país generoso es Argentina”, destacó Morris, indicando que “y lo digo por haber recibido a todos estos inmigrantes, tenemos un país hermoso, tenemos que aprovecharlo y tenemos que mirar hacia atrás y rescatar la parte positiva de todos estos inmigrantes que han hecho tan grande a este país y mirar hacia el futuro rescatando todos esos valores que nos han dejado esos inmigrantes”.

En otro tramo el representante de Gales indicó que “en el caso de los galeses, y en el caso de la mayoría de los inmigrantes el legado que nos han dejado es la cultura del trabajo, el sacrificio, el enfrentar las adversidades, la educación, el respeto por el otro, el escuchar y el dialogar, la convivencia a pesar de las diferencias ideológicas y eso es lo que tenemos que proyectar hacia adelante”.

“Debemos transmitir ese legado a nuestros hijos, a nuestros nietos”, concluyó el ingeniero Darío Morris.

Acto seguido, el representante de la república de India enfatizó: “Argentina nunca dice no para nada” resaltando que llegar e instalarse en este país no requiere de mayores requisitos, que no es necesario sacar una residencia permanente y que no existen trabas que existen en muchos otros países del mundo. “Este país abre las puertas para todos”, señaló, resaltando que no le importa el país del que llega el inmigrante, ni su creencia, su idioma o sus costumbres” afirmación que se ganó un sostenido aplauso, seguramente por haber sido dicha por uno de los inmigrantes que menos años de residencia tiene en nuestra comunidad.

La palabra del intendente

“Este acontecimiento que hoy celebramos tiene un doble propósito” sostuvo a inicio de sus palabras el intendente Roberto Palacio, quien acudió a la cita acompañado por algunos integrantes de su gabinete. “Uno de ellos es recibir a todas estas colectividades que a través de su cultura, historia e idiosincrasia nos muestran como son y por otra parte recibir a todo el pueblo de Coronel Suarez que visita esta Fiesta de las Colectividades”, indicó el jefe comunal.

“Más allá del derecho adquirido que se ha ganado la organización de esta fiesta, esta es una obligación, tenemos que recrear esto tan lindo, que llega al mes de septiembre y nuestra mente surge un viaje a través del mundo, un viaje en el que están representadas todas estas colectividades” apuntó.

Luego señaló que “no debemos perder esta fiesta porque nos lleva a nuestros ancestros, los que han venido a colonizar nuestras tierras con ese espíritu de trabajo y de lucha del que hablaba Darío (Morris)”.

“Nuestro futuro, el que pensaron ellos, nos va a encontrar una vez más unidos tratando que éste, nuestro distrito, sea pujante y que marque un sentido en toda la provincia en toda la Nación” concluyó Palacio, para luego dejar inaugurada oficialmente una brillante nueva Fiesta de las Colectividades.

A la hora de almuerzo, fue incesante el desfile de gente que quiso probar las comidas autóctonas de cada país, ya sea almorzando en familia en el patio de comidas o legando con sus envases para llegar las exquisiteces elaboradas por las distintas colectividades a sus hogares.

Pero no sólo eso fue la fiesta, ya que durante toda la jornada hubo exquisiteces para compartir en espacios especialmente dispuestos en los diferentes ámbitos del lugar, mientras que en el escenario pasaron diferentes artistas locales y de la región, que dejaron la alegría y los sonidos que los abuelos trajeron de sus naciones de origen.

Una verdadera fiesta que nos hermana con los inmigrantes que y que disfruta a pleno toda la comunidad.