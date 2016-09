Para el Intendente de La Madrid ‘el proyecto cannabis’ es una causa noble

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Martín Randazzo estuvo en Coronel Suárez y explicó los alcances y las expectativas del proyecto de implantar la herbácea. Dijo además que pretende que su cultivo tenga un efecto integrador

“Estamos trabajando mucho, nos venimos desempeñando muy bien y en equipo”, respondió Martín Randazzo Intendente del distrito de General La Madrid de visita en Coronel Suárez con motivo de la presentación del programa provincial, la Ruta del Inmigrante Alemán que se realizó el pasado viernes en Pueblo Santa María. “Llegamos a gobernar con el objetivo de transformar nuestro pueblo y creo que vamos por el buen camino. Estamos haciendo. Estamos junto a la comunidad y con mucha participación del pueblo”.

“He venido aquí para aprender y cada vez que vengo me llevo una historia interesante de lo que es la construcción de los pueblos de nuestra provincia, de nuestra Argentina, relatadas por los inmigrantes. Son historias muy profundas relatadas con mucho valor humano. Hoy he escuchado varias y la presentación de la película que me parece interesante, donde figuramos nosotros como pueblo y ya encontré imágenes que están relacionadas con nosotros”.

“Estuve hablando con el director y me parece que debemos cuidar esos proyectos comunitarios que enriquecen y fortalecen. Él es una persona de aquí y estimuló a muchas personas para que fueran actores. Estoy muy contento de haber visito el avance y llevo una idea para mi pueblo”.

“En General La Madrid tenemos una gran presencia de la comunidad italiana, así como vascos franceses. Judíos, españoles… tenemos una muy buena mezcla, tal como ocurre en casi todos lados”.

Respecto al trabajo para la comunidad que le confió la intendencia expresó que: “Estamos trabajando en todos los aspectos que ayuden a mejorar la vida de todos. Lo estamos haciendo con absoluta transparencia y queremos construir muchas cosas que no se estaban haciendo en obra pública. Estamos en ese camino gracias a los fondos que han venido de la provincia y tratando de encontrar un perfil en el desarrollo, ya sea de la producción y generar emprendedores que se asocien, pensando en que todos podemos mirar colectivamente”.

Cannabis, causa noble e importante

- ¿Qué me puede contar del cannabis? Un proyecto que ha puesto a La Madrid en los medios nacionales

Creemos que estamos con ello trabajando en una causa noble e importante. Sabemos que es una herramienta que puede mejorar a muchos pacientes, que sufren por el cáncer, a los niños que tienen resistencias refractarias y los pacientes que tienen dolor de origen no oncológico. Es un trabajo que estamos haciendo. Para ellos estamos relacionados con las facultades de medicina y ciencias exactas, con los representantes del CONICET la doctora Silvia Kochen. Esto puede permitirnos a los la matritenses a rediseñarnos y a repensarnos y a partir de allí genera un nuevo concepto del servicio de oncología. Queremos estimular la producción del cannabis y que eso permita muchas cosas junto a un desarrollo económico y político.

- ¿Qué novedades tiene de la inconclusa ruta 67?

- Estamos junto a Pachi (Palacio) insistiendo en el tema y creo que esta ruta y el cannabis debemos pensarlo de forma regional y hacerlo de forma complementaria. Es importante. Con respecto a esta ruta y la 60 debemos decir la verdad. Estamos luchando pero no podemos prometer nada. Creo que estos proyectos nos permitirán volver a crecer, porque La Madrid es uno de los pueblos que ha decrecido en cantidad de habitantes según el último censo. Ese es el desafío que tengo como hijo de mi pueblo.