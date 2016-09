Marta González fue reelegida al frente del Centro de Jubilados y Pensionados

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Marta González fue reelegida como presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa belgrano

El jueves pasado se produjo la elección de autoridades en el Centro de Jubilados de Villa Belgrano, resultando reelegida su actual presidenta, Marta González

La asamblea del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Belgrano sesionó con una buena presencia de asociados y consideró, en primer término, la rendición de cuentas del período anterior en la que se informó que habían existido ingresos superiores a los 100.000 pesos y que se habían invertido en mejoras del edificio, equipamientos y gastos de funcionamiento la suma de 96.000 pesos, por lo cual el ejercicio había errado con un balance muy positivo y con un superávit funcional de 13.000 pesos.

A continuación, y al haberse presentado una sola lista para conformar la mesa directiva de la entidad, y al no existir objeciones, la CD quedó conformada de la siguiente manera: Marta Alicia González en la presidencia, Alicia Ester Romano como Vicepresidenta, Rosana Carina Pizzano como Secretaria y María del Carmen Ferreyra como Tesorera. Completan la lista como Vocales Titulares Nora Celina Clark, Julia Nancy Ferreyra, Mirta Nora Iturrioz y Aníbal Sánchez.

Vocales Suplentes Adela Teresa Fritz, Marta Mabel Marquez, Dora Haydee Cardenas y Marta Graciela Shilereff. Revisor de Cuentas Titular Delia Petrona Lazarte y Revisor de Cuentas Suplente Alberto Rubén Ferreyra.

Posteriormente la Presidenta Marta González se dirigió a los presentes y dio cuentas del trabajo llevado a cabo en sus dos años de gestión, con el acompañamiento de los ex Intendentes Osvaldo Fuentes Lema y Ricardo Moccero, quienes han respondido a todos los pedidos que el Centro de Jubilados les ha hecho. Refirió que con las actuales autoridades por ahora no han tenido éxito, ya que pese a las promesas de ayuda hasta el momento las mismas no se han concretado.

"Este Centro de Jubilados solo levanta la bandera de Villa Belgrano y está abierto a quien necesite de él. Aquí no se hace política partidaria", sostuvo Marta González, previo a dar cuenta del inventario de la institución, detallando todo lo que se compró en sus dos años de gestión.

Finalmente Roberto Echeverría, Presidente de la Junta Vecinal, anunció a la Presidenta que la Comisión Directiva de la Junta Vecinal Villa Belgrano ha aprobado la entrega de un aporte económico al Centro de Jubilados para seguir avanzando en materias de obras que benefician al edificio del Centro de Jubilados y por su intermedio a toda la barriada.