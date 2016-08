Mientras tanto Coronel Suárez sufre y espera

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El Departamento Ejecutivo de Coronel Suárez y el Sindicato de Trabajadores fueron notificados el día de ayer de la ratificación y confirmación de la conciliación obligatoria dictada el 29 de agosto de 2016 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de ello, el gremio y un grupo de empleados municipales, no cesan en la adopción de medidas de acción directa y persisten en no acatar la conciliación obligatoria y a pesar de la expresa indicación del Ministerio en contrario tampoco se reincorporan a sus puestos de trabajo a prestar sus tareas laborales.

Fue el subsecretario de Trabajo bonaerense, Mariano Muñoz, quien por resolución estableció que está firme la conciliación obligatoria dictada el 5 de agosto, y rechazó el recurso interpuesto contra la medida por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Desde el Ejecutivo señalaron que “el acto de no acatar la conciliación el día 5 de agosto es un acto totalmente ilegal, con pretensión de impunidad, y los trabajadores municipales incurren en una falta al no prestar sus tareas laborales, que provoca los descuentos por los días no trabajados cuando se abone el sueldo del mes de agosto”.

Son muchos ya los vecinos de nuestra ciudad que se encuentran indignados por la falta de prestación de los servicios públicos municipales. Desde el Gobierno local exponen que son varios los reclamos de los vecinos por esta situación, como por ejemplo el de una señora que les comenta “si no quieren trabajar, que se vayan, que los trabajadores municipales se olvidan que son servidores públicos y les pagamos el sueldo”, otro ciudadano también les dijo que “hoy en Suárez está faltando trabajo, y estos (por los trabajadores municipales) tienen y no los echan aunque no laburan, no tienen vergüenza”, entre otros.

Por otra parte, es claro que la administración del Intendente Palacio ha modificado su posición dialoguista inicial, ha fortalecido sus decisiones, endureciendo su postura legal, puesto que según entienden la ilegal conducta del Sindicato no permite la prestación de los servicios públicos municipales, muchos de ellos de carácter esencial, pone en grave riesgo la salud y la seguridad de la comunidad de Coronel Suárez, muchas veces con grave afectación de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad.

Fuentes de la justicia señalaron que el Sindicato inició una acción de amparo en los tribunales de Bahía Blanca para evitar que no se les descuenten los sueldos a los que no trabajan, que fué rechazada por el juzgado laboral por improcedente en menos de 48 horas.

Desde el gobierno, también se ha judicializado la cuestión, y señalan que se está esperando la decisión judicial que obligue a los trabajadores municipales a volver a sus puestos de trabajo. Toda esta nueva estrategia legal estaría orientada por un concejal del oficialismo y abogado.

Mientras tanto, desde el gremio en el día de ayer tuvo lugar una asamblea fuera del corralón municipal, el que continúa bloqueado y obstaculizado por los trabajadores municipales para que el municipio no pueda retirar maquinaria, en la cual se decidió continuar con el no acatamiento de la conciliación obligatoria y continuar con las medidas de fuerza. Mientras tanto Coronel Suárez sufre y espera.