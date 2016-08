“El Ministerio ratificó la conciliación obligatoria, pero el conflicto sigue”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Guillermo Sol, secretario de Gobierno y Seguridad.

El Ejecutivo pidió que se suspenda el estado de asamblea permanente, pero los trabajadores decidieron lo contrario, la nueva oferta de aumento no conformó. Las explicaciones del funcionario llevan a entender que el Gobierno municipal estaría pagando por encima del salario mínimo, vital y móvil.

El Ejecutivo municipal les reclamó a los empleados municipales que suspendan el estado de asamblea permanente, acaten la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y se reincorporen cuanto antes a sus puestos, dado que de otra forma sufrirán el descuento de los días de paro.

El subsecretario de Trabajo bonaerense, Mariano Muñoz, notificó el martes que está firme la conciliación obligatoria dictada el 5 de agosto, y rechazó el recurso interpuesto contra la medida por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

En la notificación ministerial que firma el delegado Enrique Rodolfo Frers se expresa que “la autoridad de aplicación está facultada para disponer la celebración de las audiencias necesarias para lograr un acuerdo, siendo obligatoria la concurrencia de las partes que serán notificas fehacientemente, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública. No justificándose la inasistencia en el término de 24 horas, la Subsecretaría de Trabajo impondrá una multa que se graduará entre un mínimo de un sueldo vital, mínimo y móvil mensual, hasta un máximo que resulte de multiplicar un sueldo vital, mínimo y mensual por el número de personal en relación de dependencia, previo cumplimiento del proceso sumario que corresponda”.

“Al no acatar la conciliación el día 5 de agosto, los trabajadores municipales incurren en una falta. Si no prestan servicios, esto va a provocar el descuento de los días no trabajados en la próxima liquidación de haberes”, advirtió el secretario de Gobierno, Guillermo Sol, quien en una entrevista realizada ayer confirma que los días no trabajados son descontados a unos doscientos trabajadores.

“El corte por liquidación es el día 18; es decir que se les descontarán los días no trabajados desde el 5 de agosto hasta esa fecha. Por eso llamamos a todos los trabajadores del municipio para que acaten rápidamente la conciliación obligatoria”, agregó.

- ¿Cómo se enmarcó la reunión del último lunes en el Ministerio de Trabajo, fue una audiencia de mediación o se dialogó dentro del marco de la conciliación obligatoria?

- No fue dentro de la conciliación obligatoria sino que fue una audiencia de conciliación a la que convocó el Ministerio para interceder en la resolución del conflicto laboral que persiste en Coronel Suárez.

- ¿Cuál era el objetivo del Ejecutivo municipal? ¿Qué fuera dentro del marco de la conciliación obligatoria y que se ratificara la misma?

- Las directivas que teníamos como representantes del Ejecutivo eran las que planteó el Intendente desde el primer día que se planteó el conflicto, el 29 de julio; siempre dijo que estaba dispuesto a dialogar para encontrarle una respuesta a lo que aún falta resolver como pauta salarial para el año 2016, pero siempre dialogando y con una Municipalidad trabajando.

- ¿Cuál es su análisis de la reunión concretada el pasado lunes?

- Cuando llegamos a la reunión nos encontramos con la ratificación de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio, en donde se nos informó en forma verbal que entre el martes y el miércoles a la mañana seríamos notificados de la resolución, lo cual ocurrió ayer (por el martes) a las 17:40. A partir de ese momento, lo que se nos pidió fue una posición de diálogo y que el Ejecutivo genere una propuesta y fue así que mantuvimos lo ya hablado y acordado el 22 de enero, que quedaba el último trimestre a proponer una recomposición (salarial) ajustado a lo que surgiese de la recomposición de tasas que elevó el Ejecutivo al Concejo Deliberante y es de público conocimiento que el aumento significó mucho menos de lo pretendido, lo cual es un importe anual que supera los 15 millones de pesos en menos en el Presupuesto, lo que imposibilita generar una mejor propuesta de la que llevamos a los trabajadores.

- ¿Y cuál es esa propuesta acercada al Sindicato?

- Es del 4.5% a partir del mes de octubre que se basa en el básico del mes de septiembre, lo cual se potencia porque ese aumento se hace sobre el básico más el 28% ya otorgado como recomposición salarial, que en el acumulado significa un 37% anual; además, se le ofreció una suma fija de mil pesos a toda la planta, a pagar en dos cuotas, la primera de ella con los salarios de septiembre y otra con los de octubre.

- ¿Esto habría sido rechazado por la asamblea de los trabajadores municipales que se realizó el martes último?

- Informalmente, el secretario del gremio y su adjunta, Rubén Allende y María José Lacoste, me informaron en el día de ayer (por el martes) que la asamblea no había aceptado la propuesta del Ejecutivo y que estaban abiertos a seguir dialogando y pidieron que se mejore la propuesta. Sucede que si se plantea un 40% a julio, que después de esa suerte de diálogo se convirtió a un 26%, con un 10% a agosto, un 8% a septiembre y otro 8% a octubre, es indudable que estamos a kilómetros de distancia de lo que propuso el Ejecutivo y más kilómetros de extensión de lo que se podría pagar. Lo que no se termina de entender es que son 1516 personas que están ligadas a la planta municipal y cuando se habla de un punto de aumento son millones (de pesos); cuando se habla de un 4.5% para 1516 trabajadores, se habla de millones de pesos, por eso en una suerte de dar respuesta a lo solicitado y de tratar de administrar el erario es que se hizo esta propuesta.

- Desde el Sindicato insisten con que se ratifique lo establecido como salario mínimo, vital y móvil para 32.5 horas de trabajo semanales. ¿Se está muy lejos de esta posibilidad?

- Es difícil hacerle entender algo a quien no quiere entender, esto es complejo. La realidad nos indica que el salario mínimo, vital y móvil hasta el mes de agosto era de 6810 pesos y en septiembre de 7560 pesos; de todas maneras, La Ley 14656 establece y propone como parámetro a tener en cuenta ese mínimo, vital y móvil y a su vez, lo que se acuerde en el convenio colectivo de trabajo. La reglamentación de esa ley establece que el mínimo, vital y móvil nacional, publicado por el Estado, es para 48 horas de trabajo semanales y que eso es lo que se tiene que tomar como índice para evaluar lo que es el mínimo, vital y móvil y éste de 6810 pesos para 48 horas trabajadas por semana… el municipio está pagando 10.052 pesos, lo cual indica que estamos en algo más de tres mil pesos por encima. Ese mínimo, vital y móvil, de 6810 pesos dividido por 48 horas y multiplicado por 40 horas… da 5675 pesos y la Municipalidad de Coronel Suárez está pagando 8626 pesos, tres mil pesos por encima de ese mínimo, vital y móvil. Y para 32.5 horas de trabajo la fórmula da que deberíamos pagar 4610 y se está pagando 7290 pesos, lo cual indica que estamos por encima. Es decir, el municipio de Coronel Suárez está cumpliendo lo que establece la Ley 14656 de contemplar el salario mínimo, vital y móvil para básico municipal. Sucede que el Sindicato se ha cerrado en una posición que dista de cualquier otro distrito y es que pretende que ese mínimo, vital y móvil establecido a nivel nacional para 48 horas de trabajo semanales, se aplique para 32.5 horas, lo cual es un despropósito que el municipio no lo puede asumir porque sería un ajuste que impactaría por encima del ciento por ciento del Presupuesto.

- ¿Cómo es eso?

- Hoy estamos en el 83% del Presupuesto para la masa salarial de hoy, si le aplicamos los porcentajes como lo plantea el Sindicato es imposible de afrontar. Los funcionarios del Ministerio fueron muy claros, que le pusieron coto al tema… porque el Sindicato planteó que si el municipio no tiene dinero que recurra a la Provincia o la Nación; entonces, se nos dijo que si no se resuelve la cuestión en el ámbito del Presupuesto Municipal, no pretendan que lo resuelva la Provincia o la Nación, porque muy fácil es pedir un aumento de salario, también concederlo y después salir a pedir el dinero o que el problema lo resuelva otro. Esto está ligado al mensaje del Ministro de Trabajo días atrás, cuando plantea esta posición.

- ¿Qué avizora el Secretario de Gobierno? ¿Hay alguna solución a corto plazo?

- La situación me preocupa y mucho. Trato de llevar un mensaje de comprensión a la masa de trabajadores municipales; Coronel Suárez hoy tiene 1516 trabajadores municipales, cuando en el traspaso el Intendente firmó por un listado que contenía 1557 empleados, que era engañoso, porque aquellos que estaban con programas de capacitación y demás cooperativas de trabajo, las cuales no estaban en aquel listado. Hoy tenemos 41 trabajadores menos y que quede bien en claro, porque hay mal intencionados que dicen que este Intendente ha incorporado más gente de la que había; al contrario, son menos… había 1557 y hoy son 1516 trabajadores. Por otro lado, desde esos 1516 trabajadores, el 75% está cobrando por encima de los 9 mil pesos de bolsillo, más un 11% que está por encima de los 8 mil pesos de bolsillo, hablamos que el 86% de la planta está por encima de esa última cifra; sólo hay 112 personas que están por encima de los 7 mil pesos de bolsillo y por debajo de ese monto, sólo 35 trabajadores que son las personas que recién se incorporaron, que no tienen antigüedad o que cumplen tareas en los talleres o en el área de Salud, que tienen que tener un mínimo, que son las guardias. Otro dato, para septiembre el salario mínimo, vital y móvil es de 7560 pesos y por debajo de esa cifra sólo tenemos 35 personas.

- Mucho se ha hablado que detrás del conflicto hay una intencionalidad política, que hay ‘fogoneros’, incluso que dentro de los asambleístas hay personas que en el pasado estaba en contra de esta metodología de reclamo y que ahora encabezan las mismas. ¿Cuál es la reflexión?

- Lo que está ocurriendo nos lleva a ese análisis, porque en estos ocho meses ya hemos tenido cuatro conflictos, que se arrancó en enero con 25 días de paros… ahora llevamos un mes con el municipio parado en partes y en esto quiero decir que la realidad es que debemos decir que más de mil empleados están trabajando, sería muy injusto en decir que todos se comportan de la misma manera, al contrario. De hecho, la Municipalidad sigue funcionando en la prestación de muchos servicios, como ser el área de salud, el funcionamiento de las delegaciones y en el Palacio, se sigue cobrando y atendiendo a los vecinos, pero áreas muy importantes están paradas, como es el caso de la recolección de residuos y el servicio de cloacas y demás. Pero bueno, si en el transcurso de esto ocho meses hemos tenido cuatro paros, si vemos que hoy los abanderados de las reivindicaciones laborales son personas que han estado totalmente identificadas con el gobierno anterior, como es el caso de Gustavo Duckardt, debo pensar que hay una intención política detrás de todo esto. No quiero que se tome como algo personal, pero fue concejal del Movimiento para la Victoria, estuvo actuando, está identificado políticamente y hoy es la persona que interpeló en forma intempestiva al Intendente, con un mensaje que no es propio porque no es un análisis que puede surgir de su propia intelectualidad, esto nos lleva a interpretar que hay un ‘fogoneo’ y que está en relación directa a generar una cuestión política, avizorando que el año próximo hay elecciones y que desgastando a este Intendente se desgasta a la administración.

- Y además, en un contexto económico en el que ningún sector está bien remunerado…

- Y claro, tenemos un remisero que trabaja más de 12 horas por día, toda la semana, para sacar entre 6 y 8 mil pesos mensuales; si tenemos que hablar con un empleado de comercio, que trabaja todos los días de la semana, incluso sábado a la tarde y hasta los domingos en algún supermercado y tienen salarios de 7 u 8 mil pesos; si analizamos que en la industria son los salarios de los operarios ingresantes de Smurfit Kappa y de Dass, incluso con carreras en la empresa, mientras que en el municipio más del 90% de los trabajadores está por encima de los 7 u 8 mil pesos de bolsillo, es evidente que del análisis surge que hay una intencionalidad política, que sobrepasa al propio Sindicato.

- ¿Quiere decir que manejan las asambleas para continuar con el conflicto?

- En una asamblea, donde se reúnen un cierto número de personas, si hay tres o cuatro personas que están con la intención de generar un mensaje… a quién no le gusta ganar más, a quién le alcanza el salario, a nadie, debemos ser realistas… cualquier asalario que tiene una familia a cargo es indudable que va a tener necesidades, todos las tenemos y quisiéramos ganar más, todos quisiéramos vivir en forma holgada, es innato del ser humano y hasta lógico, pero en esa suerte de lucha y de visión llegamos a este punto.

- Además del nombrado, ¿está en condiciones de agregar algún otro nombre como ‘fogoneros’ de esta situación?

- No, expongo sólo a Gustavo Duckardt y pido disculpas de nombrarlo, pero lo hago porque él fue funcionario, fue concejal del moccerismo.

