“La ambulancia de Pasman tenía hasta un desfibrilador, lo confirman las fotografías”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El ex delegado de Pasman, Luis Burgardt, pidió que se publiquen las fotos del 22 de octubre de 2015, cuando fue entregada la ambulancia. Por otra parte destacó que el actual delegado, Roberto Duval, nunca quiso una ambulancia en Pasman

El ex delegado de Pasman, Luis Burgardt, salió a desmentir las afirmaciones del gobierno municipal sobre que la ambulancia entregada a la comunidad de Pasman tenía un estado lamentable y estaba prácticamente fuera de servicio por las deficiencias que presentaba.

“He escuchado cualquier barbaridad para justificar la salida de la ambulancia de Pasman” lamentó el ex funcionario del anterior gobierno. Luego recordó que “la ambulancia fue un viejo anhelo de toda la comunidad; el año pasado Pueblo Santa María recibió una mejor y ésta, que estaba en la Colonia, pasó a Pasman y la comunidad estaba feliz”.

Ante la consulta, Burgardt explicó que “la ambulancia fue entregada en el Hospital Municipal a la delegación de Pasman el 22 de octubre de 2015, ese día estaban presentes el Dr. Urizar, el Dr. Migliavaca, Oscar Durand, nuestra enfermera y los dos choferes designados”. Y agregó enfáticamente: “Si miran en los archivos fotográficos de esa fecha verán cómo estaba equipada; teníamos hasta un desfibrilador automático en la ambulancia”.

Por otra parte, resaltó que “los choferes recibieron capacitación básica y la ambulancia funcionó hasta el 10 de diciembre, con 3 viajes al Hospital; el motor estaba recién hecho y los neumáticos al 70%”.

“La salud es un derecho primordial y no un gasto, como quiere hacer ver esta gestión, por eso estoy muy molesto con el oficialismo, porque han dicho que nosotros lo hicimos por un acto político” señaló, para luego ironizar sobre el tema al señalar que “la realidad es que Augusto Berg no debe ni saber dónde queda Pasman, ni mucho menos la Salita de Primeros Auxilios”.

También consideró que “las declaraciones del Delegado actual (Roberto Duval) son lamentables; es más, cuando hice el traspaso él me dijo que no quería la ambulancia porque le iba a generar dolores de cabeza”.

Burgardt también agregó que “durante mi gestión si no había urgencias cada 7 o 10 días los choferes la sacaban, la lavaban y la ponían en marcha, pero ahora la ambulancia estaba archivada en un galpón y los empleados tenían órdenes de ni siquiera hablar del tema, porque Duval no quiere saber nada con la ambulancia”.

Y razonó: “es obvio que si vos tenes un vehículo nueve meses guardado en un galpón la batería no va a tener carga y las ruedas van a estar desinfladas”.

Y para culminar aseguró que “hicimos un sacrificio muy grande para lograr todo lo que teníamos en materia de salud y si no me creen que la gente aproveche ahora que Duval está de vacaciones en Salta y converse con los empleados para saber la realidad”.