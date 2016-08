Mientras estaban en misa, les robaron 23.000 dólares

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Oscar Aníbal Kraft indignado muestra el lugar por donde habrían ingresado los delincuentes.

El damnificado contó que el dinero era para ayudar a su hija. Un vecino de Coronel Suárez denunció que el domingo por la mañana, mientras él y su mujer estaban en misa, le robaron de su casa 23.000 dólares.

“Con mi mujer trabajamos toda la vida y, por una herencia, teníamos algo de dinero para poder comprarle un terreno a mi hija. Ahora se lo llevaron”, lamentó Oscar Aníbal Kraft, de 73 años.

El hecho ocurrió el domingo entre las 9:30 y las 11:00, en Palacios al 200 mientras no había nadie. El vecino contó que los ladrones ingresaron por el frente de la casa, tras romper el vidrio de una ventana.

“Nunca tenemos cosas de valor ni dinero en la casa, pero habíamos recibido esa plata de una herencia. Ahora nos quedamos sin nada”, contó.

“Nos dieron vuelta toda la casa. Buscaron en todos lados hasta que encontraron el lugar donde estaba el dinero. Mantenemos la fe en Dios y en la Justicia; sólo espero que estas personas puedan pagar por lo que hicieron”, sostuvo Kraft, quien aseguró que “la tranquilidad no me la devuelve nadie”.

Kraft dijo sentir “bronca” tanto por el dinero que se llevaron como por la invasión a su casa, mientras que su mujer “quedó con miedo y angustia” por no poder ayudar a su hija. “Yo jamás tuve armas para no cometer ninguna injusticia; soy una persona que vive de su trabajo, que honra su apellido como me enseñaron mis padres”, señaló. (Foto LNP)