Propusieron soluciones a temas como la violencia de género, la inclusión y los derechos humanos

Ayer en Boca Juniors sesionó la etapa local del Parlamento Juvenil del Mercosur con la asistencia de centenares de jóvenes que trabajaron con entusiasmo y concluyeron exponiendo sus soluciones

Una nutrida y entusiasta concurrencia de adolescentes sesionó ayer la etapa local del Parlamento Juvenil del Mercosur, en la sede del Club Atlético Boca Juniors de la calle Brandsen.

Allí los jóvenes se dividieron en diversas comisiones, donde debatieron por espacio de más de una hora y luego presentaron sus conclusiones, apuntalados por láminas, elaboradas por ellos con lo trabajado, mientras que los voceros de cada una de ellas argumentó cuales fueron sus conclusiones y cuales las soluciones para cada problema en particular.

Cinco temas

Se trabajó sobre cinco temas, que si bien son inherentes a la juventud, atraviesan toda la sociedad. Debatieron sobre derechos humanos, violencia de género, trabajo, inclusión educativa e inclusión ciudadana.

Obviamente que los grandes temas abarcaron otros, como las drogas, el exceso de alcohol, la nocturnidad, la comprensión del diferente, el bullying, la necesidad de no ser ni-ni (ni estudio, ni trabajo).

La apertura se registró a las 9:00 y allí hablaron varios docentes, Teresita Correa, que se limitó a poner de relieve los valores de los jóvenes de quienes dijo: “gracias a ustedes esto es posible. Así que adelante, así que aguante el congreso chamigo”, cerró haciendo honor a su correntino origen.

Tras ella la inspectora jefe distrital Silvina Díaz expresó: “Este es un día muy feliz y especial para nosotros al ver que ustedes participan de este tipo de instancias. Son las que favorecen la formación de ciudadanos críticos, comprometidos, participativos, democráticos, cuestionadores… que es el tipo de ciudadanos que nuestra patria está necesitando”.

“Me sumo a las palabras de Teresita – agregó- en el agradecimiento a ustedes que están aquí a pesar de las lluvias y de todo el trabajo extra que esto significa. Muchas gracias a todos los docentes que están comprometidos en este tipo de parlamento”.

“Un agradecimiento muy especial a Teresita Correa, que es coordinadora distrital de políticas educativas y a Josefina Fernández nuestra coordinadora regional, que son incansables en su trabajo”, agregó. “La onda, la garra y el compromiso que están poniendo en esto es maravilloso. Espero que esta jornada quede grabada en el recuerdo de ustedes y que sus resultados sean significativos en nuestra comunidad”, concluyó Silvina Díaz.

Tras ella Josefina, tras felicitar a los jóvenes estudiantes dijo: “El parlamento juvenil es un programa de la provincia de Buenos Aires y lo que hace es fomentar la participación, que es justamente lo que estamos haciendo hoy”. “Si Dios quiere van a haber 10 representantes de Coronel Suárez que habrán de estar participando en la instancia provincial a fines de octubre”, señaló con satisfacción.

“A ustedes jóvenes los invito a desarrollar los temas, no se queden callados, den sus puntos de vista a los problemas de hoy y que vive toda la sociedad y que van a tratar y que seguramente serán de beneficio para la comunidad y necesitamos escuchar la voz de ustedes”, concluyó.

Expectativas

Habló enseguida Nehuén Wainmaier, parlamentario juvenil nacional. Tras agradecer a los jóvenes, a las profesores y a las autoridades sostuvo: “Estamos a un paso de integrar el parlamento del Mercosur, que sería la etapa internacional de esta propuesta”.

Tras esto habló otro de los parlamentarios , Mariano Jones, quien dijo: “Sé que todos han venido con muchas expectativas. Muchos de ustedes ya estuvieron el año pasado, pero a los que vienen por primera vez les digo que la idea de esto es generar un espacio para nosotros, donde nos podamos expresar y hablar de diversos temas”.

“A partir de estos temas veremos qué problemas pueden surgir – continuó Jones - qué soluciones o qué propuestas pueden haber para su solución. Pero lo más importante es que podamos escuchar y respetar la opinión de los demás”.

Utopías

Una vez concluidas las deliberaciones los chicos fueron presentando sus conclusiones. Para escucharlas había llegado el intendente Roberto Palacio junto a miembros de su gabinete y concejales de Cambiemos. Vale señalar que en la apertura estuvo presente Fabián González, concejal del Frente Renovador.

Concluidas la presentación de las conclusiones Palacio tomó el micrófono y dijo: “Una vez más se `pone en evidencia la creatividad y la capacidad de los jóvenes, porque han estado interactuando con los distintos colegios y eso es extraordinario. Los temas que han tocado no son menores, el género, el aborto, el trabajo y la educación; todas estas cuestiones son muy importantes y que ustedes las estén tratando me llena de orgullo”. “Yo he sido educador y sé de las capacidades que ustedes tienen para tratar esto temas: ¡no dejen de hacerlo!” enfatizó entusiasmado.

“Cuando entraba a este sitio escuchaba a uno de los chicos que exponía y se me cruzó una pensamiento de Galeano que habla sobre la utopía. Ustedes son jóvenes, tengan todas las utopías, les van a servir: La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.

“Eso es lo que tienen que hacer”, recomendó el Intendente. “Recién lo han dicho; son el futuro y esperamos mucho de ustedes. Hoy lo están demostrando. No sean “ni-ni”. Nuestra esperanza está puesta en todos ustedes”.

Por su parte Griselda Rodríguez, concejal de Cambiemos, señaló: “Esto demuestra que ustedes se interesan por todos los problemas que les afectan y que le afectan a toda la sociedad. Queremos brindarle nuestro apoyo e invitarlos a nuestras sesiones. También los invitamos a llevar algún proyecto. Estamos abiertos a conversar con ustedes sobre posibilidad de explicarles como es el funcionamiento de un Concejo Deliberante. Pueden acercarse tanto a las sesiones como al seno de las comisiones, donde estaremos dispuestos a brindarles todo”, concluyó Rodríguez.

Diego Gahan, compañero de bancada de Rodríguez, dijo: “A mi hoy me toca ser concejal, pero hace 22 años estaba terminando la secundaria. Los invitamos al recinto del Concejo para que se saquen las dudas”.

“Nos gustaría que vengan. Sesionamos dos veces por mes. La próxima sesión es el jueves a las 20:00. Están todos invitados a asistir, tanto a la sesión como a nuestro bloque de Cambiemos”, dijo finalmente.