“Invito al Diputado Móccero a que de el nombre del chofer de la ambulancia”

El concejal Augusto Berg aseguró que la ambulancia que estaba en Pasman era “una caja de zapatos vacía”

El Honorable Concejo Deliberante, se reunió en Sesión Ordinaria el jueves 24 de agosto. Con la presencia completa de todos los bloques, a excepción del Movimiento para la Victoria por la faltante del Concejal Rodolfo González. Estuvo presente Rubén Allende, acompañado por un miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales.

El futuro de la ambulancia para Pasman

El bloque Movimiento para la Victoria, solicitó un informe al Departamento Ejecutivo sobre la desafectación de la única ambulancia destinada a la localidad de Pasman. El pedido de este informe, va a ser acompañado por el Ejecutivo, dijo el Concejal Augusto Berg, quien haciendo uso de la palabra, aclaró dichos en algunos medios de comunicación del ex Intendente Municipal, ahora Diputado Ricardo Móccero. “La ambulancia se llevó a la localidad Pasman antes de las elecciones primarias, en agosto del año pasado, y quedó guardada en un tinglado que prestó un vecino”. “Cuando decimos ambulancia, lo decimos porque tenía una calcomanía y una sirena, porque en realidad es una trafic que no está en condiciones, y lejos de lo que dice el comunicado que sacó el presidente del Movimiento para la Victoria esta semana en los medios”. “De ambulancia no tenía nada, es una caja de zapatos vacía”, enfatizó el Presidente de bloque de Cambiemos. Agregó también, que no tenía un chofer designado, ni carnet habilitante, tampoco tenía una enfermera destinada para acompañar; la ambulancia estaba rota y ahora está siendo reparada. En tanto, afirmó que Pasman pronto volverá a tener una ambulancia, no ésta, sino que por gestiones de Intendente Roberto Palacio y por la Directora del Hospital, ya que en la provincia se están haciendo muchos recambios, y ciento cuarenta nuevas ambulancias serán destinadas al SAME, y muchas de las que están en buen estado pasarán al interior de la Provincia de Buenos Aires. También prometió que en esta semana, se publicarán fotos del interior de la trafic.

“Quiero aclarar que lo que estamos haciendo es para mejorar, no para hacer política con la salud de nuestros vecinos, como si lo está haciendo el Diputado Ricardo Móccero”.

“Desafío o invito, al Diputado Móccero a que de el nombre del chofer de la ambulancia, con carnet habilitado para prestar servicios, y el nombre de la enfermera que estaba designada para acompañar en esa ambulancia” concluyó Berg.

Comisión de Becas

Se aprobó por unanimidad, el otorgamiento de diez nuevas Becas de Honor. La Concejala de Cambiemos Griselda Rodríguez, destacó el trabajo de la comisión y agradeció el acompañamiento de quienes participaron en las reuniones, para poder otorgar más de doscientas becas por un monto que supera los seis millones de pesos.

Sobre el aumento de servicios

Claudio Holzmann, Concejal Independiente, presentó un proyecto de resolución en donde solicita una reunión e informe a la Cooperativa Eléctrica de Pueblo San José, sobre la composición final del precio de la electricidad, quien dijo ver a los consumidores como rehenes.

“Muchas veces las empresas que distribuyen los servicios esenciales, como agua, gas y electricidad, muchas veces se encuentran en el medio y son rehenes de las políticas de los gobiernos de turno, porque están obligadas a aceptar las decisiones” afirmó Holzmann, además, dijo que el gobierno ha tomado estas medidas haciendo oídos sordos a muchas leyes, y lo que es peor, a artículos de la Constitución Nacional.

Luego, aseguró que los consumidores deben participar de las discusiones de este tipo, a través de la audiencia pública, regulada por leyes. A su vez, consideró que las tarifas de los servicios necesariamente deben ser sinceradas, pues no puede funcionar un país en donde haya un alto porcentaje de subsidios; el mecanismo debe ser en forma gradual, teniendo en cuenta ubicaciones geográficas, las realidades sociales y económicas de las familias y por supuesto respetando lo que dicen las leyes, finalizó el edil.

También, solicitó al Departamento Ejecutivo la apertura de una calle ubicada entre Tucumán y Córdoba de Pueblo Santa María.

Identificación para vehículos municipales

El Presidente de bloque por el Frente Renovador, Fabián González, solicitó al Departamento Ejecutivo que señalice con el logo correspondiente a vehículos de patrimonio municipal.

Aprobado proyecto de ordenanza para Huanguelén

Se aprobó un dictamen de la comisión de Obras Públicas e Higiene, y se refiere al proyecto de ordenanza, Plan Regulador para la ciudad de Huanguelén en beneficio de su desarrollo; se realizarán cambios como por ejemplo el que prevé la Ley de Hábitat, y aquellos terrenos que figuran como rurales, pasarán a ser catalogados como urbanos. El Concejal Juan José Etchegaray, consideró de carácter urgente la aprobación de este proyecto, para que se puedan rápidamente hacer algunas adecuaciones.

El punto de contacto de Huanguelén

Dentro de las minutas de comunicación, por una propuesta impulsada por el Concejal Ariel Álvarez del Frente Renovador, se manifiesta un enérgico repudio por la decisión del ANSES de reducir días de atención, el retiro del servicio informático y la discontinuidad de servicios en la oficina de Huanguelén, al cual lo considera un servicio básico para la ciudad.

Hoy, el Intendente Roberto Palacio expresó que se reunió en su viaje por gestiones, con José Torello, autoridad de ANSES, para transmitirle la importancia de que Hunaguelén tenga su punto de contacto.