El Taller Protegido festejó sus 30 años con promesas de nuevas obras

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Con la participación de los operarios del Taller Protegido la celebración de los 30 años de la entidad alcanzó ribetes emotivos y muchas muestras de satisfacción y agradecimiento

Guillermo Sol aseguró que se están gestionando fondos para continuar con el galpón de producción. Hubo reconocimientos, presentes, gratos recuerdos y especial énfasis en destacar a quienes tanto trabajaron por este presente del Taller

Con la presencia de funcionarios y amigos de la institución el Taller Protegido de Coronel Suárez celebró el pasado miércoles sus 30 años de vida. La entidad goza del respeto y el acompañamiento de toda la comunidad y ello se vio reflejado por la importante presencia en la sede de calle Israel.

En representación del municipio se hizo presente el secretario de Gobierno, Guillermo Sol, quien además integra la comisión directiva de la institución, quien llegó acompañado por la secretaria privada del jefe comunal, Valería Negrín; la subsecretaria de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Nerina Neumann; el secretario de Producción y Desarrollo Económico; Juan Ignacio Fidelle; el presidente del Instituto Cultural, Alberto Guede; la secretaria administrativa, Gabriela Uranga y la Concejal del Bloque Cambiemos, Griselda Rodríguez. Sol trasmitió el saludo del intendente Roberto Palacio y las disculpas pertinentes por no poder estar presente en los festejos ya que se encontraba fuera de la ciudad.

También fue muy fuerte el acompañamiento de instituciones, amigos y colaboradores.

El aniversario se festejó el miércoles por la mañana con un gran protagonismo de los operarios del taller, clara demostración del fecundo trabajo que se realiza en el Taller.

Vale recordar que el Taller Protegido fue inaugurado oficialmente el 23 de agosto de 1986, al amparo de un reducido grupo de vecinos y el respaldo generoso de la Sociedad de Beneficencia, que cedió gran parte de sus instalaciones, donde hasta entonces había funcionado la Guardería Infantil Hijitus.

Los primeros pasos fueron complicados. No todos entendieron la profundidad del problema social que pretendía abordarse y se desinteresaron. Así, la tarea de organizar un establecimiento que sirviera de hogar, escuela y estímulo para aquellos que la sociedad considera "diferentes", quedó bajo la responsabilidad de un pequeño grupo de gente.

De a poco empezó a llegar el reconocimiento público a través de una ayuda que se evidenciaba de múltiples maneras y que permitió con el correr de los años, configurar un taller donde un número por demás interesante de operarios con alguna dificultad se orientan laboralmente y demuestran que ellos también con ayuda, puedan insertarse a su modo en la comunidad.

Reconocimientos

Como en todo aniversario, fueron muchos los que quisieron expresar su reconocimiento y acompañamiento entregando un presente a la institución. Fue así que el municipio, de manos del secretario de Gobierno, Guillermo Sol, entregó una placa a la presidenta de la comisión directiva, Clara Herrera, reconociendo la enorme tarea solidaria que realiza el Taller Protegido.

Por su parte el diputado Moccero entregó copia de la declaración de “interés parlamentario” del aniversario y una contribución económica de manera personal.

Similar actitud de declaración de interés entregó el presidente del Concejo deliberante, Carlos Delgado, resolución aprobada de manera unánime por todas las bancadas, mientras que el bloque del MPV entregó un subsidio de parte del bloque y una nota resaltando el aniversario.

También se hicieron presentes un grupo de alumnas de la Escuela Técnica, encabezadas por la docente Griselda Castelluccio, quienes fueron las autoras del mural que embellece el frente del edificio y que mediante la venta de calcomanías que reproducen el mural han recaudado fondos importantes.

Hubo presentes también para cuatro personas muy especiales y totalmente dedicados a la atención de los operarios: Mónica, la Directora, y los instructores Perla, Blanca y Rubén.

Ceremonia particular

La directora del Taller Protegido, Mónica Durand, resaltó al momento de iniciar el acto protocolar, que por primera vez desde que inició su labor el taller iban a ser los propios operarios quienes le diesen el recibimiento a los visitantes. “Estos momentos significan un trabajo muy particular, que los hemos tenido con la intervención del Instituto Nº 160, con la dirección de la Profesora Sandra Carrasco, de Justina, Juliana, Stefanía y Camila, futuras Profesoras de Educación Especial”, enfatizó con indisimulado orgullo la directora.

Así, con entusiasmo y un claro dejo de ternura, los operarios fueron protagonistas principales de su propia historia, a lo que sumaron una representación de expresión corporal con variadas coreografías de la mano de la profesora Mónica Urso. Una magnífica demostración que suma arte, movimiento y diversión a la tarea señera del taller, que es incluir a los operarios en la sociedad, más allá de la labor cotidiana de producción que realizan mediante la confección de bolsas de residuos, escobillones, trapos de piso, rejillas y productos de huerta y jardín.

Un momento más que especial se vivió cuando la operaria Sandra Paillman le dio la bienvenida a los presentes que colmaban el lugar, diciendo: “hoy es un gran día, querido Taller Protegido porque celebramos tu cumpleaños, 30 años”. Agregó a continuación: “para nosotros es muy importante ser parte del Taller porque todos los días aprendemos cosas diferentes, trabajamos, estamos con amigos, nos divertimos; salimos a vender y hacemos muchas cosas más”. “Estamos orgullosos de ser parte de la familia del Taller, hoy que es tu cumpleaños es un gran día para compartir con alegría este momento tan lindo que hoy vivimos. Muy feliz día, que lleguen muchos cumpleaños más, llenos de amor y trabajo”, concluyó, recibiendo un sentido y caluroso aplauso no exento de emoción y cariño.

Destacó la continuidad

La presidenta de la comisión directiva, Clara Herrera, en un gesto que destaca a todos quienes trabajan en el taller, reconoció en sus palabras a quienes mucho trabajaron para que el taller Protegido sea la realidad que hoy es. “Todo el trabajo que se lleva a cabo en esta institución es una continuidad, observo a la misma gente que hace años estaba trabajando; la veo a Delia (Persichini), Coty (Carpini), Norma (Giacomolli) y muchos otros que han estado trabajando en el Taller, que han logrado muchísimo, más de lo que estamos haciendo nosotros ahora” enfatizó, destacando que “es maravilloso ver a los chicos cómo trabajan, cómo interactúan, se ha logrado sacarlos a la calle, al desfile, algo que a ellos les gusta, les encanta y así uno ve el reconocimiento que tiene la comunidad hacia los jóvenes que están acá trabajando día a día”.

Más adelante apuntó: “los chicos que están acá nos demuestran día a día el amor, el cariño con una sonrisa cuando uno llega y eso se logra por el trabajo de quienes están todos los días trabajando acá, como los instructores y la Directora, que es el alma máter de esta casa”. Y a continuación destacó especialmente a los instructores, algunos de los cuales trabajan en el taller desde la creación, y otros desde hace 29 o 25 años. “Ellos también merecen el día del cumpleaños un reconocimiento de la Comisión Directiva”, indicó.

Para finalizar Clara Herrera culminó sus palabras agradeciendo enfáticamente “a la comunidad, que nos atiende, nos considera y que cuando pedimos una ayuda la tenemos”.

Una histórica dirigente

Un emotivo momento se vivió también cuando hizo uso de la palabra quien fuera durante muchos años la impulsora del nuevo edificio del Taller, una dirigente que trabajó incansablemente por los operarios y por el entorno físico de la institución. Precisamente, Delia Persichini, que de ella hablamos, dijo que sentía “una alegría inmensa al ver que la gente sigue apoyando toda la tarea de esta hermosa institución”. Recordó luego: “yo estuve a prueba de Don Pablo (Plandolit), que me persiguió dos años para que me hiciera cargo de la Comisión. Yo era maestra rural y nunca había estado en contacto con esta institución; pero bueno, estuve quince años y me fui por mi problema de rodillas, que ya no me daban más, porque si no hubiera seguido por mucho tiempo más”.

Persichini destacó que por suerte “la posta está muy segura, no le erramos cuando elegimos a los colaboradores” y más adelante recordó sus disputas con el exintendente Moccero. “Con Ricardo Moccero hemos tenido años de lucha, de encuentros y desencuentros, pero finalmente juntos pudimos inaugurar este hermoso edificio, que por lo que veo hay que seguir manteniéndolo y trabajar en pos de eso”.

Ya finalizando sostuvo que “es un placer inmenso estar compartiendo con ustedes esto” y dirigiéndose a los operarios indicó: “chicos, están maravillosos. He visto chicos entrar a este Taller que ni siquiera podían dar un paso sin tener alguien que los sostuviera. Y hoy los vi bailando. Eso es algo maravilloso. Solo el que está trabajando con esto sabe el esfuerzo que es lograr eso”. “Fue realmente emocionante”, concluyó con emoción y alegría.

Agradable promesa

Guillermo Sol, quien además de concurrir como secretario de Gobierno, es miembro activo de la comisión directiva del Taller Protegido, se refirió al aniversario de la institución diciendo que “cuando llegan estos acontecimientos uno recuerda a todos los que hicieron posible esta institución, y todo el bien que esta institución hace”.

Sol destacó luego que “desde don Pablo Plandolit y toda la Comisión que lo acompañó en esas épocas; Leonor Vénere y tantos otros que hicieron posible la historia y ese mismo camino Delia Persischini, que tiene una preponderancia en todo esto, porque este edificio y este salón que tenemos acá al lado y está en vías de finalización, es producto de todas esas luchas”.

El funcionario resaltó luego el acompañamiento de la comunidad y los aportes que se han hecho desde el municipio. “También está la gestión de quien fuera Intendente, Ricardo Moccero y sin esa conjugación de trabajar el Estado, el pueblo y quienes tienen inquietudes no se logran estos grandes objetivos” sentenció.

Un párrafo especial le dedicó Guillermo Sol al exintendente Ricardo Wagner, recordando que “el Taller es proveedor del municipio a través de una disposición que en el gobierno de Ricardo Wagner se estableció, y es que se comprasen a este Taller todo lo que la Municipalidad necesita y aquí se produce”.

Acto seguido Sol enfatizó especialmente el compromiso asumido por el intendente Roberto Palacio, “quien les hace llegar un gran abrazo a todos los integrantes de este organismo en esta fecha importante”.

El funcionario dijo luego que “está el compromiso de esta administración de seguir acompañando y estamos gestionando ante los organismos provinciales y nacionales para darle continuidad al galpón, para que se transforme en un espacio de producción y podamos crecer, dando la posibilidad que se incorporen nuevos operarios”.

Luego de las palabras de Ricardo Moccero, el acto de festejo por los 30 años del Taller Protegido se cerró con todos los presentes compartiendo un brindis.