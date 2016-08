Tornquist: una combi escolar apareció con los frenos cortados

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En marzo, Sergio Bordoni entregó las llaves de la flamante combi al delegado Ariel Mena.

En el vehículo se transportan diariamente 15 chicos. Pudo haber sido una tragedia

Pudo ser una tragedia. Una combi que diariamente transporta a 15 chicos en edad escolar y su chofer en Chasicó, fue encontrada hoy con las mangueras de freno cortadas y el líquido de frenos desparramado, cuando comenzaba a realizar su recorrido diario.

Fue el propio conductor del vehículo quien, a las 7 de la mañana, al retirar la combi para buscar a los alumnos, notó un fallo en los frenos. Al bajar del vehículo, halló las manchas en el piso y los flexibles cortados.

El hecho fue calificado como “un atentado” por el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, quien apenas conocida la noticia viajó hasta la localidad acompañado por el jefe de la Policía de Tornquist y la secretaría de Seguridad, Martín Cenizo.

“El que hizo eso, sabía lo que estaba haciendo. O es un demente o no tiene todos los patitos en fila. Ahora, el tema está en manos de la Justicia y queremos que se identifique al responsable, que jugó con las vidas de chicos que van a la escuela; no es una pavada”, señaló el jefe comunal, visiblemente afectado por el hecho.

En el lugar trabajó la Policía Científica, tomando huellas y recolectando pruebas. Mientras tanto, el recorrido escolar se llevó a cabo con vehículos particulares; y se repararon las mangueras de freno de la combi.

“Gracias a Dios, esto no pasó a mayores. Si se hubiera tratado de un corte menor, con líquido cayendo a medida que la combi circulara, tal vez estaríamos hablando de una tragedia”, agregó.

Bordoni remarcó que luego de este hecho, se vio obligado a instalar una cámara de seguridad donde se guarda el transporte, ya que en el lugar también hay otros vehículos municipales, como una ambulancia, el camión de bomberos, una motoniveladora, tractores y otra combi escolar.

“Es un trago amargo. Nunca pensé que debería instalar una cámara en Chasicó; pero no tengo más remedio. Lo mismo deberemos hacer en los basureros de Tornquist y Sierra de la Ventana, donde últimamente se están provocando varios incendios”, consideró.

“Lamentablemente, estas cosas nos hacen gastar dinero en cuestiones vinculadas con la seguridad, cuando podríamos darle otro destino. Pero se está atentando contra la vida de los vecinos. ¿Qué pasaría si le cortan los frenos a la ambulancia”, se preguntó.

Búsqueda

Cenizo, en tanto, se mostró muy preocupado sobre lo ocurrido e indicó que se está trabajando para dar con el responsable del hecho.

“El chofer de la combi y los vecinos de Chasicó están muy conmovidos por lo que pasó”, afirmó.

Política

Por último, Bordoni no descartó que el atentado pueda estar vinculado a una cuestión política.

“Pareciera que hay gente que no soporta que estemos solucionando cuestiones que en los últimos 25 años no les importaron a nadie. Me da la impresión que es una cuestión política, pero no puedo afirmarlo”, aclaró

“A mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer algo así. Además, con esto no me están perjudicando a mí, sino a mucha gente que puede terminar pagando con su vida”, concluyó. (Hernán Guercio y Agencia Tornquist - La Nueva.)