Tres suarenses fueron a tomar mate y el auto un chapuzón

Un automóvil que había sido estacionado cerca del arroyo Pigüé en el interior del parque municipal Fortunato Chiappara, cayó al agua y los bomberos trabajaron en rescatarlo.

En el auto llegaron al parque tres jóvenes de Coronel Suárez para distenderse un rato y dejaron el auto en la zona de parrillas, bastante lejos del arroyo, pero sin colocar bien el freno de mano. Se retiraron del lugar y se fueron a tomar mate. Poco después el auto no estaba y creyeron que se los habían robado. Cuando alertaban sobre el supuesto robo, vieron que el Suzuki Fun terminó dentro del arroyo a poca distancia del puente sobre la Rastreador Fournier.

El auto, de color gris, es propiedad de María Cecilia Heintz, oriunda de Coronel Suárez, quien con otra joven, llegaron al parque junto a un joven suarense, quien manejaba el auto y lo estacionó en ese sector.

Concurrieron los bomberos locales y primero probaron con un malacate, pero la posición del auto no lo permitía. Finalmente, con una linga y el ingenio de los servidores, más la potencia de la autobomba doble tracción se logró sacar el auto sin daños.

El Suzuki sólo sufrió algunos rayones menores, pero no se le rompió ni la trompa, ni los faros y funcionaba perfectamente porque el agua no le ingresó al motor. "Quería tomar mate cerca del arroyo, pero no tanto" dijo sonriendo la dueña del auto que sufrió el curioso accidente. (Sem)