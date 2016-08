Los Tipitos será la atracción artística de la Exposición Rural

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La muestra ganadera y comercial, que moviliza miles y miles de personas, tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre

Los organizadores de la 98° Exposición de Ganadería de la Sociedad Rural de Coronel Suárez anunciaron que la banda de rock pop Los Tipitos será el show central del evento que se realizará entre el 7 y el 10 de octubre.

El grupo se presentará en la tarde del domingo 9 y en el cierre actuarán Los Minions de Jamón y Queso, grupo local musical y humorístico. También habrá espectáculos de distinto tipo que harán especial hincapié en el Bicentenario de la Independencia.

El gerente de la entidad Roberto Olmedo aseguró que los stands tienen muy buena demanda y que se dio prioridad a quienes participaron en las anteriores ediciones.

Cada año el acontecimiento ruralista convoca a la gente de Coronel Suárez y la zona, en una propuesta integral de campo y ciudad. Allí se concentra no solamente la actividad cabañera de la región sino que también es una oportunidad para que cada uno pueda mostrar lo que hace: instituciones y comercios de todos los rubros y aquellos que brindan servicios al agro.

La Exposición se viene realizando en forma ininterrumpida desde que se formó la Sociedad Rural de Coronel Suárez, en el año 1919, a unos pocos meses de formada la primer Comisión Directiva.

El año pasado se estima que alrededor de 30 mil personas visitaron la muestra ruralista, en los cuatro días en que está abierta, del viernes al día lunes.

“Hay que trabajar para mantener el prestigio”

El gerente de la Sociedad Rural, Roberto Olmedo, brindó algunos detalles de lo que será seguramente el acontecimiento más convocante del año.

“Tenemos un trabajo de organización que tiene que comenzar por lo menos cuatro meses antes” admitió, indicando que “la muestra es una concentración muy grande de gente, de expositores, que requiere una organización importante de nuestra parte y por eso ya estamos abocados a esta tarea, sabiendo que es un evento de mucha magnitud dentro de la Provincia de Buenos Aires, que ha adquirido su relevancia y para mantener este prestigio que hemos alcanzado hay que trabajar mucho”.

“La Rural no tenía un año cuando hicimos la primera Exposición, desde esa fecha hasta hoy, de manera ininterrumpida, se han realizado exposiciones todos los años, pese a que hemos pasado por varios procesos, algunos muy difíciles”, señaló. “Cuando en otros lados ya no se hacían exposiciones aquí se siguieron haciendo, a veces sin stands, hubo oportunidades que no hubo ningún stand, pero a pesar de todas las dificultades nos mantuvimos”, resaltó Olmedo.

Para el gerente de la entidad esa seriedad y esa continuidad han sido esenciales para alcanzar el prestigio con que cuenta la muestra suarense y de allí el incesante y creciente pedido de expositores para formar parte de la misma.

Según indicó más adelante Olmedo, este año “los stands tienen muy buena demanda, de hecho hemos fijado como fecha hasta este lunes para que los que estuvieron el año pasado confirmen si vuelven, y siempre se le da prioridad a los que han estado y de allí en más, ya sabiendo quién vuelve y quién no, quedan los lugares libres para destinar a la lista de espera que ya tenemos, que está bastante nutrida, porque hay varios que están queriendo participar”.

En cuanto al espectáculo para este año, se ha contratado al grupo de rock Los Tipitos, que estarán presentándose en la tarde del día domingo. Y para el cierre Los Minions de Jamón y Queso, grupo local, que estarán divirtiendo a toda la gente que ese día esté presente. También habrá espectáculos referidos al Bicentenario de la Independencia.