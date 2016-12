Llega a su punto final el torneo de La Esperanza

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Concluye este viernes el 23° Torneo Internacional por la Copa “El Gráfico”, auspiciado por Imperial.

Este viernes llegará a su finalización el 23° Torneo Internacional de polo en La Esperanza Polo Club, del cual participan 16 formaciones de hasta 10 goles, con 1 extranjero por equipo. La organización es del club anfitrión y Dopo Polo, con el apoyo de la Asociación Argentina de Polo. Está en juego la Copa “El Gráfico” y el auspicio corre por cuenta de Imperial.

A continuación el programa de partidos a cumplirse en la jornada de cierre:

CANCHA AMARILLA

16,30 hs Juniors / La Esperanza vs. Clorotec

Ref. Matias Bertola

17,30 hs JUAN DUCOS vs. MT-BARRA MOVIL

Ref. T. Bertola

18,30 hs EQUUSTRADE vs. MONASTERIO TATTERSAL

Ref. S. Ducos

CANCHA ROJA

16,30 hs MELICURA vs. AGRO DE SOUZA

Ref. M. Anasagasti

17,30 hs CIRCULO VERDE vs. SMURFITT KAPPA

Ref. B. Araya (h)

18,30 hs LE UTOPIK vs. TANA MIN

Ref. I. De Lusarreta



CANCHA CELESTE

16,30 hs YPF – LA TACUARITA vs EQUIDIET

Ref. Mateo Bertola

17,30 hs AGROPECUARIA 2000 vs. QA Company

Ref. F. Vitali

18,30 hs MYL COLORES vs. YABBA DABBA DOO!

Ref. Ramiro Garrós

19,30 FINAL COPA EL GRAFICO (1 CH) Ganadores Zona A y Zona B

Tras los partidos habrá un after polo con un singular torneo de Fútbol Enjabonado en una cancha inflable, con la única consigna de pasarla bien.

RESULTADOS DEL JUEVES



CANCHA AMARILLA

SMURFITT KAPPA vs. QA Company 6-2

Juniors Clorotec vs. La Esperanza 8-4

MONASTERIO TATTERSAL vs. TANA MIN 6-7





CANCHA ROJA

MT-BARRA MOVIL vs. EQUIDIET 5-4

YABBA DABBA DOO! Vs. MELICURA 6-5

MYL COLORES vs. AGRO DE SOUZA 5-3





CANCHA CELESTE

YPF – LA TACUARITA vs. JUAN DUCOS 5-7

AGROPECUARIA 2000 vs. CIRCULO VERDE 3-4

EQUUSTRADE vs. LE UTOPIK 5-6