En marcha el 23° Torneo internacional

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

El certamen pone en juego la Copa “El Gráfico” y es auspiciado por Imperial.

Con la participación de 16 equipos de hasta 10 goles, que cuentan con un extranjero cada uno, se puso en marcha este miércoles el 23° Torneo Internacional de La Esperanza Polo club por la Copa “El Gráfico”.

El certamen está auspiciado por Imperial y es organizado por La Esperanza Polo Club, Dopo Polo y cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Polo.

Los resultados que se registraron son los siguientes:

Cancha Amarilla: MyL Colores 6 - Juan Ducós 4 y Equidiet 2 - Agro de Souza 6

Cancha Roja: Monasterio Tattersal 7 - Círculo Verde 5; Melicura 5 - MT-Barra Móvil 4 y Equustrade 7 - QA Company 1.

Cancha Celeste: Le Utopik 5 - Smurfitt Kappa 2; Yabba Dabba Doo 7 - YPF - La Tacuarita 5

y Agropecuaria 2000 5 - Tana-Min 6.

Este jueves continúa la acción, con entrada libre y gratuita, con actividad desde las 16.00. El programa es el siguiente:





CANCHA AMARILLA

16,30 hs - SMURFITT KAPPA vs. QA Company

Ref. J. Vitali

17,30 hs – Juniors

Ref. F. Rodriguez

18,30 hs - MONASTERIO TATTERSAL vs. TANA MIN

Ref. M. Molinari

CANCHA ROJA

16,30 hs MT-BARRA MOVIL vs. EQUIDIET

Ref. French Blake

17,30 hs YABBA DABBA DOO! Vs. MELICURA

Ref. S. Araya

18,30 hs NYL COLORES vs. AGRO DE SOUZA

Ref. G. Marcos



CANCHA CELESTE

16,30 hs YPF – LA TACUARITA vs. JUAN DUCOS

Ref. A. Perkins

17,30 hs AGROPECUARIA 2000 vs. CIRCULO VERDE

Ref. S. Duclós

18,30 hs EQUUSTRADE vs. LE UTOPIK

Ref. JJ Araya

Equipos



Zona A

MYL Colores: Michel Granchi (FR) 0, Matías Bertola 1, Mateo Bertola 1 y Benjamín Araya 6. Total 8.

Melicura S.A.: M. Vi. Marchiorello (IT) 1, Gregorio Urrutti 0, Ayrton Burnett (FR) 2 y Benjamín Araya (H) 6. Total 8.

Yabba Dabba Doo: Russell Tyre (Hong Kong) 0, Joaquín Perkins 1, Ricardo Garrós (H) 2 y José Bertola 5. Total 8.

YPF - La Tacuarita: Cuyler Decrion (USA) 0, Cristian Goya 0, Federico Vitali 2 y Juan José Araya 5. Total 8.

MT - Barra Movil: Diego Rovaletti 0, Max Stacey (UK) 1, Santiago Araya (H) 4 y Horacio Araya 3. Total 8

Juan Ducos & Cía: Capi Granchi (FR) 0, Juan Carlos Araya 1, Segundo Ducós 2 y Lorenzo Larumbe 4. Total 7.

Agro de Souza – Case: Siobhan Fagan (IR) 0, Ricardo Hughes 1, Eulogio Olariaga 4 y Martín French Blake 4. Total 9

EQUIDIET: Matías Figueroa 0, Costanza Marchiorello 1, Tomás Aguirre 3 y Carlos María Bertola 3. Total 7.



Zona B

Equustrade: Chris Fagan (BR) 0, Santiago Fresa 1, Tomás Bertola 2 y Federico Boudou 5. Total 8

QA – Company: Fernan Cabrera Castilla 0, Marco Elser (USA) 1, Martín Carpegna 3 y Mariano Molinari 3. Total 7.

Agropecuaria 2000: Sophie Granchi (FR) 0, Meliton Olariaga 0, Gonzalo Marcos 1 y Ramiro Garrós 6. Total 7

Círculo Verde: Víctor Decrion (FR) 0, José Etcheverry 0, Antonio Perkins 2 e Ignacio De Lusarreta 6. Total 8.

Monasterio Tattersal: Denis Venturato (IT) 0, Marcelo Usandivaras 1, Andrés Boudou 2 y Nicolás Garrós 5. Total 8

Le Utopik: Edoardo Marchiorello (IT) 0, William Purvis 1, Máximo Anasagasti 2 y Paulo Bertola 4. Total 7.

Smurfit Kappa: Katherine Smithwick (USA) 0, Francisco Rodríguez 1, Juan Cruz Araya 3 y Humberto Dándrea 3. Total 7.

Tana-Min: Juan Manuel Arribillaga 0, Mickey Grodwill (UK) 2, Juan Vitali 2 y Ramiro Tarayre 3. Total 7.