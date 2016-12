Blanco y Negro fijó su postura

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Es en relación al campeonato de divisiones inferiores del próximo año. Hasta ahora se inscribieron 8 clubes.

Una nota del Centro Blanco y Negro, en la que fijó su postura de cara al campeonato de divisiones inferiores del próximo año, se convirtió en la principal novedad de la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside Ernesto Palenzona.

El club albinegro está de acuerdo con el formato de dos zonas geográficas que propuso Club Sarmiento y que haya la mayor cantidad de partidos posibles, pero en cambio no coincide con que se dispute la Reserva Juvenil los sábados (la idea es que los chicos con edad de 5ª no jueguen los dos días) y la Sub 12 de preliminar de Primera los domingos.

Blanco y Negro pretende que se mantengan las cuatro categorías de inferiores los sábados, tal como promueve el proyecto elevado por el Club Atlético Independiente de Pueblo San José y mantener Primera y Reserva los domingos.

A su vez, la institución que preside Ricardo Salvi inscribió a todas las categorías (Primera, Reserva, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª), tal como también lo hicieron Tiro Federal de Puan, Atlético Huanguelén y Peñarol de Pigüé.

Hasta ahora en total son 8 los clubes que han cumplimentado dicho requisito, dado que con antelación también se anotaron en todas las divisiones Boca Juniors, Deportivo Argentino, Racing Club y Automoto).

Sin respuesta

El consejo directivo de la Liga recibió una nota del Club Atlético Peñarol de Pigüé solicitando una respuesta en cuanto a la posibilidad de que se utilice como único balón el de la marca Mitre propuesto oportunamente por la entidad azulgrana.

Desde la mesa ejecutiva no se la pueden brindar dado que la única institución que se ha manifestado sobre el particular es la requirente.