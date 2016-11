Definieron detalles de los cuartos de final

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

El próximo domingo los cruces de Reserva empezarán a las 14.30 y los de Primera división a las 16:30.

A las 14:30 los preliminares de Reserva y a las 16:30 los partidos de Primera división se jugarán el próximo domingo los cuartos de final del torneo Clausura, de acuerdo a lo resuelto en la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Cabe recordar que los cruces de Primera los protagonizarán Club Sarmiento (1°) vs. Blanco y Negro (8°), San Martín de Santa Trinidad (2°) vs. Boca Juniors (7°), Peñarol de Pigüé (3°) vs. Deportivo Sarmiento (6°) y Racing Club (4°) vs. Unión de Tornquist (5°).

En Reserva, en tanto, dado que se priorizó la coincidencia en ambas categorías tal como se había estipulado oportunamente, dos emparejamientos estaban cantados: Club Sarmiento vs. Blanco y Negro y Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Sarmiento.

Para los dos restantes, como tanto Empleados de Comercio como Atlético Huanguelén preferían viajar a Carhué hubo que recurrir a un sorteo, el cual arrojó como resultado los siguientes cotejos: Empleados de Comercio vs. Boca Juniors en Pueblo Santa Trinidad y Racing Club vs. Atlético Huanguelén en la cancha del primero.

En todos los casos, si al cabo del tiempo reglamentario el marcador está igualado se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Los encuentros de Primera división serán dirigidos por 2 árbitros de la Asociación de Olavarría, 1 de la Asociación Suarense y el restante de la Agrupación Regional.

En otro orden, de acuerdo a lo comunicado por la Jefatura Departamental de Policía, los días 3 y 4 de diciembre (será tiempo de semifinales) en Pigüé no se podrán programar partidos de fútbol, ni siquiera con seguridad privada.

Esta medida obedece a los festejos de un nuevo aniversario de la vecina ciudad que incluye la Omellete Gigante, además de espectáculos humorísticos y musicales.

Otros temas

En la sede de la Liga se recibió un proyecto para el torneo de las divisiones inferiores elaborado por Club Sarmiento de Pigüé y se distribuirá con el boletín oficial entre los clubes afiliados para su estudio y consideración.

El consejo directivo de la Liga, que preside Ernesto Palenzona, les recordó a las demás instituciones que en caso de que lo consideren conveniente, deberán acercar sus propuestas relacionadas al citado torneo.

El objetivo es en una próxima reunión, a llevarse a cabo en la ciudad de Pigüé a mediados del mes próximo, se vaya definiendo la forma de disputa del mismo para el año 2017.

A esos fines se abrió un período de preinscripción para que los clubes, antes de la reunión del próximo 12 de diciembre, manifiesten en qué divisiones anotarán a sus equipos para el año que viene.

Para el Federal “C”

Por otra parte, el consejo directivo de la LRF les recordó a los clubes que pueden estar interesados en participar en el Torneo Federal “C” 2017, que deberán hacerlo saber a la Liga a más tardar el lunes 28 del corriente para elevar las postulaciones al Consejo Federal de la AFA en tiempo y forma.