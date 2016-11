Deportivo Sarmiento pasó a semifinales

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

En el partido revancha jugado este miércoles en Tres Arroyos le ganó 106 a 91 a Quilmes y avanzó en el Torneo Oficial de Primera división.

Ratificando su condición de candidato y haciendo gala del volumen de juego que le permitió terminar segundo en la fase clasificatoria, Deportivo Sarmiento se clasificó para las semifinales del playoffs del Torneo Oficial, al vencer este miércoles como visitante a Quilmes 106-91, dejando sellada la serie con el 2-0.

Otros dos equipos que este miércoles avanzaron a la instancia semifinal son Monte Basket y Argentino Junior. El club de la ciudad balnearia venció a Club de Pelota por 86 a 80 y el Bicho hizo lo propio frente a Alumni de Orense por 75 a 68. Ambos sellaron la serie 2-0.

Por otro lado, Costa Sud se impuso a Huracán por 99 a 88 y dejó la serie 1-1. Este viernes se jugará el tercer y decisivo encuentro en cancha del “Globo”.

Si gana Huracán, las semifinales serían Monte Basket vs. Argentino Junior y Deportivo Sarmiento vs. Huracán. Si el que triunfa es Costa Sud las llaves quedarían así: Monte Basket vs. Costa Sud y Deportivo Sarmiento vs. Argentino Junior.

Las semifinales comenzarán la semana que viene al mejor de tres partidos.