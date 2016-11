Boca-Tiro de Puan, en El Progreso

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Como tiene su cancha suspendida, el club auriazul muda su localía a Pueblo Santa María para los octavos de final que se jugarán el domingo a las 16:00.

En el estadio “21 de Agosto” de El Progreso de Pueblo Santa María recibirá Boca Juniors a Tiro Federal de Puan, en uno de los partidos de los octavos de final del torneo Clausura de Primera división que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La instancia eliminatoria se desarrollará el próximo domingo a partir de las 16:00, de acuerdo a lo resuelto este lunes en la reunión semanal del consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

El club auriazul se ve obligado a mudar su localía en virtud de la suspensión que pesa sobre el estadio “Rubén Segui”, aplicada por el Tribunal de Penas debido a los incidentes registrados y la posterior suspensión del cotejo con San Martín de Carhué.

La grilla completa de octavos es la siguiente: Club Sarmiento (1°) vs. El Progreso (16°); San Martín de Santa Trinidad (2°) vs. Independiente (15°); Peñarol de Pigüé (3°) vs. San Martín de Carhué (14°); Racing Club (4°) vs. Unión Pigüé (13°); Unión (Tornquist) (5°) vs. Automoto (12°); Deportivo Sarmiento (6°) vs. Puan F. Club (11°); Boca Juniors (7°) vs. Tiro Federal de Puan (10°) y Blanco y Negro (8°) vs. Atlético Huanguelén (9°).

Los encuentros, donde a los locales les alcanza el empate para avanzar a cuartos de final, serán dirigidos por tres árbitros de la Asociación Suarense, tres de la Agrupación Regional y dos de la Asociación de Olavarría.

Reserva: San Martín-Peñarol, el viernes

El próximo viernes a partir de las 18:00, en el estadio “Pedro Glock”, se disputará el partido de Reserva entre San Martín de Santa Trinidad y Peñarol de Pigüé, que ambos tienen pendiente de la 9ª fecha del torneo Clausura.

El enfrentamiento servirá para determinar el último clasificado a los cuartos de final por la zona “C” y que tiene a dos clubes con chances: Automoto (20 puntos) y Peñarol (19).

Para asegurarse el boleto al azulgrana pigüense le alcanza con un empate, dado que le daría alcance al de Tornquist y prevalecería por los resultados entre sí: Peñarol ganó 4 a 3 de local y 6 a 4 de visitante.

Los siete equipos que ya tienen asegurado un lugar son: Empleados de Comercio, Atlético Huanguelén y Club Sarmiento por la zona “A”; Boca Juniors, Deportivo Sarmiento y Racing por la zona “B”; y Blanco y Negro por la zona “C”.

Blanco volvió a Unión Pigüé

Finalizada la participación de Deportivo Sarmiento en el torneo Federal “B”, el delantero Sebastián Blanco rescindió el contrato que lo ligaba al club verdirrojo y retornó a su club de origen, Unión Pigüé, razón por la cual quedó habilitado para jugar los cruces eliminatorios.