Frenó al líder y le dio alcance

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Los dos San Martín empataron 3-3 en uno de los partidos del sábado

Deportivo Sarmiento Rojo venció a Atlético Huanguelén y ahora ambos comparten la punta del torneo. Este lunes va la quinta fecha.

Con la victoria 3 a 1 Deportivo Sarmiento no sólo frenó el andar de Atlético Huanguelén, sino que le dio alcance en la cima del torneo de fútbol infantil denominado “Patoruzitos”, destinado a la categoría 2005, que organiza el Centro Blanco y Negro.

Fue el sábado último en el Parque “Felisa I. de Alberdi”, cuando se disputó la cuarta fecha del certamen. Los goles del verdirrojo fueron obra de Nahuel González, Mateo Safenreiter y Tomás Tecker, en tanto Bautista Fernández convirtió para el “aceitero”.

A primera hora Boca Juniors goleó 5 a 0 a Blanco y Negro, tantos de Carlos Battos, Thiago Ferreyra, Lautaro Haag (2) y Tomás Otamendi.

Los dos San Martín empataron 3 a 3. Para el de Carhué convirtieron Agustín Echaide, Matías Olivari y Francisco Ferrando. Para el de Santa Trinidad lo hicieron Agustín Ertle, Lucas Graff y Valentín Flores.

Como Tiro Federal de Puan no se presentó, Deportivo Sarmiento Verde ganó los puntos con el marcador 3 a 0, según lo indica el reglamento. Quedó libre Unión Pigüé.

Este lunes continúa el torneo con la quinta fecha. El programa: a las 18:00 Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento Rojo; a las 19:00 San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento Verde; a las 20:00 Unión Pigüé vs. Boca Juniors y a las 21:00 Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Puan. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

El goleador continúa siendo Nahuel González (Deportivo Sarmiento Rojo), ahora con 6 conquistas. Le sigue Lucas Graff (San Martín de Santa Trinidad) con 4.

Cabe señalar que el certamen se juega por el sistema de todos contra todos a una rueda. Los cuatro primeros clasifican para la Copa de Oro y los restantes cuatro para la Copa de Bronce.

Las posiciones



Equipos Pts J G E P Gf Gc

D. Sarmiento R 9 4 3 0 1 12 6

A. Huanguelén 9 4 3 0 1 6 4

San Martín (C) 7 3 2 1 0 9 4

San Martín (ST) 5 4 1 2 1 11 8

Boca Juniors 5 4 1 2 1 7 4

D. Sarmiento V 5 4 1 2 1 5 6

Unión Pigüé 4 3 1 1 1 2 2

Blanco y Negro 0 3 0 0 3 1 8

Tiro Federal (P) 0 3 0 0 3 0 11