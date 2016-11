Se tuvo que conformar con el “2”

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Deportivo Sarmiento, con ausencias, jugó mal y cayó frente a Alumni de Orense por 87-66. De este modo el ganador de la etapa regular resultó Monte Basket.

Deportivo Sarmiento, disminuido por algunas ausencias, perdió como local frente a Alumni de Orense por 87-66, en uno de los partidos de la novena y última fecha del Torneo Clausura de Primera división organizado por la Asociación Tresarroyense.

La propia caída y el triunfo de Monte Basket relegaron al conjunto verdirrojo al segundo puesto con miras a los playoffs. Así, el conjunto del balneario se quedó el Nº “1” y tendrá ventaja de localía en caso de llegar a la final.

El elenco de Javier Escur, que tuvo las bajas de Guillermo Schwindt y Carlos Verdechia, ausentes con permiso, además de Ezequiel Gotfried, lesionado, sacó una pequeña luz de ventaja en el primer tiempo. En el segundo período la visita ajustó en defensa, lo que le permitió atacar mejor y aprovechar los mayores centímetros. El verdirrojo, se quedó sin soluciones y encima tuvo una pobrísima noche en triples (2-21), algo que recortó sus posibilidades de mantenerse en partido.

En la visita se destacaron Agustín Apreda, con 19 puntos (7-10 en libres, 6-9 en dobles y 0-2 en triples), además de bajar 12 rebotes. La misma cantidad de tantos marcó Gonzalo Doladé (5-5 en dobles y 3-4 en triples), viniendo desde el banco.

En el local, se destacaron Nicolás Menna, con 16 puntos (3-4 en libres, 5-5 en dobles y 1-2 en triples) junto a Iván Krenz con 15 (3-4 en libres, 6-6 en dobles y 0-5 en triples).

Los demás resultados

Monte Basket superó como visitante a Club de Pelota por 115-76 y se convirtió en el “1” de la etapa regular. Además, Argentino Junior en su cancha superó a Quilmes por 97-76 y Huracán venció a Costa Sud por 111-99.

Posiciones

1º Monte Basket, 35,5

2º D. Sarmiento, 34,5

3º Huracán, 32,5

4º Argentino, 31,5

5º Alumni, 31,5

6º Costa Sud, 30,5

7º Quilmes, 25

8º Club de Pelota, 25

9º Blanco y Negro, 24 (*)

* Eliminado de los playoffs



Los cruces: Monte Basket (1º) vs. Club de Pelota (8º); Sarmiento (2º) vs.

Quilmes (7º); Huracán (3º) vs. Costa Sud (6º) y Argentino (4º) vs. Alumni

(5º).