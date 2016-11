Club Sarmiento clasificó en Quinta

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Ocupó la última plaza que restaba para armar las semifinales del torneo, que se disputarán el próximo sábado en Pigüé.

Al empatar 1 a 1 con San Martín de Carhué, goles de Ramiro Muñoz para el local y Bruno Gallinger para el visitante en partido disputado este miércoles en el estadio “Eduardo Gayraud” que estaba pendiente de la quinta fecha, Club Sarmiento clasificó en 5ª para las semifinales del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El punto obtenido le permitió al equipo pigüense igualar la línea de San Martín de Santa Trinidad, a quien desplazó del cuarto lugar por diferencia de goles (+29 contra +14) dado que en el enfrentamiento entre ambos terminaron 1 a 1.

Club Sarmiento ocupó el único cupo quedaba vacante de cara a los cruces semifinales, que conforme lo decidieron las instituciones presentes en la reunión de la Liga del lunes pasado se llevará a cabo el sábado que viene en las canchas de Club Sarmiento y Deportivo Argentino de Pigüé.

El detalle es el siguiente:

En el “Eduardo Gayraud” de Club Sarmiento: a las 12:00 Club Sarmiento “A” (2°) vs. Boca Juniors (3°) en 8ª; a las 13:15 Puan F. Club (1°) vs. Deportivo Sarmiento “A” (4°) en 7ª; a las 14:45 Blanco y Negro (1°) vs. Boca Juniors (4°) en 6ª y a las 16:30 Blanco y Negro (1°) vs. Club Sarmiento (4°)

En el “Walter Alric” de Deportivo Argentino: a las 12:00 Deportivo Argentino (4°) vs. Peñarol de Pigüé (1°) en 8ª; a las 13:15 Racing Club (3°) vs. Boca Juniors (2°) en 7ª; a las 14:45 Racing Club (2°) vs. San Martín de Carhué (3°) en 6ª y a las 16:30 Racing Club (2°) vs. Peñarol de Pigüé en 5ª.

Si al término del tiempo reglamentario el partido está igualado, se definirá mediante la ejecución de tiros penales.





Así quedó la tabla de 5ª

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 34 15 10 4 1 49 11

Racing Club 32 15 9 5 1 32 14

Peñarol (Pigüé) 31 15 9 4 2 40 21

Club Sarmiento 29 15 8 5 2 41 12

San Martín (ST) 29 15 9 2 4 35 21

San Martín (C) 27 15 8 3 4 37 24