Volverá a funcionar la Escuela de Árbitros

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Será en la próxima temporada y surgió del encuentro entre los clubes y los presidentes de las asociaciones de árbitros locales.

La puesta en marcha nuevamente de la Escuela de Árbitros en el 2017, a cargo de un instructor reconocido que será elegido entre las propuestas que se acerquen, surgió como la novedad más importante de la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La determinación surgió luego del encuentro que los representantes de los clubes tuvieron este lunes en la sede liguista de Las Heras 1.062 con los presidentes de las dos asociaciones de árbitros locales, Claudio Cejas de la Agrupación Regional y Jorge Romero de la Asociación Suarense.

En la sesión estuvieron representados sólo nueve de los veintidós clubes afiliados: Boca Juniors, Blanco y Negro, Atlético Huanguelén, Independiente, Automoto, San Martín de Santa Trinidad, Deportivo Sarmiento, Deportivo Argentino y Peñarol de Pigüé.

Fue un intercambio muy fructífero el que se llevó a cabo, con la mira puesta de manera fundamental en la próxima temporada donde también se contemplan evaluaciones físicas que dictaminen quiénes están en condiciones y quiénes no de desempeñar la tarea arbitral.

Cabe señalar que por un buen tiempo funcionó la Escuela bajo la dirección del instructor olavarriense César Arouxet, y que luego de la decisión de las instituciones de no continuar dando el soporte económico dejó de ser.

Las asociaciones locales de igual manera continuaron con las clases periódicas, primero con el propio Arouxet y a partir de este año del puntaltense Alberto Martínez, que forma parte de la Asociación de Instructores del país. Todo a partir de un esfuerzo conjunto de las asociaciones de árbitros locales.

Otros temas

Con relación a la moción que en todos los partidos organizados por la Liga se utilice el mismo balón, las instituciones deberán manifestar por escrito y dentro de los próximos 15 días su opinión al respecto. En caso afirmativo la marca preferida del mismo.

Con respecto a los torneos de divisiones inferiores, se solicita a los clubes que vayan acercando sus proyectos para que las instituciones hermanas los vayan estudiando, y así en una próxima reunión a llevarse a cabo en Pigüé, como aconteció en años anteriores, pueda quedar conformado el torneo antes de fin de año, para que todos puedan ir diagramando sus actividades para el 2017.

Divisiones inferiores

A los fines de la clasificación de los clubes que van a disputar las semifinales del torneo de 5ª, se programó para el próximo miércoles 2, a las 17:00, el partido pendiente entre Club Sarmiento y San Martín de Carhué, suspendido oportunamente a pedido de este último y con la conformidad del primero.

En tanto, los partidos semifinales del torneo de divisiones inferiores, se llevarán a cabo el sábado que viene en las canchas de Club Sarmiento y Deportivo Argentino de Pigüé, conforme lo decidieron las instituciones presentes.

El detalle es el siguiente:

En el “Eduardo Gayraud” de Club Sarmiento: a las 12:00 Club Sarmiento “A” vs. Boca Juniors en 8ª; a las 13:15 Racing Club vs. Boca Juniors en 7ª; a las 14:45 Blanco y Negro vs. Boca Juniors en 6ª y a las 16:30 Blanco y Negro vs. Peñarol de Pigüé, Club Sarmiento o San Martín de Carhué en 5ª.

En el “Walter Alric” de Deportivo Argentino: a las 12:00 Deportivo Argentino vs. Peñarol de Pigüé en 8ª; a las 13:15 Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A” en 7ª; a las 14:45 Racing Club vs. San Martín de Carhué en 6ª y a las 16:30 Racing vs. Peñarol de Pigüé o Club Sarmiento en 5ª.

Si al término del tiempo reglamentario el partido está igualado, se definirá mediante la ejecución de tiros penales.

Deportivo-San Martín (C) adelantan el jueves

El próximo jueves adelantará Deportivo Sarmiento con San Martín de Carhué su compromiso correspondiente a la decimotercera y penúltima fecha del torneo Clausura, según quedó resuelto en la reunión liguista de este lunes.

El enfrentamiento se desarrollará en el Parque “Juan Emilio Bove”. Desde las 19:00 se jugará el preliminar de Reserva y a partir de las 21:00 irá el partido de Primera división.