Blanco y Negro quedó afuera

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Costa Sud lo venció este viernes 82 a 67 y lo sacó de los play off del Oficial.

Costa Sud venció a Blanco y Negro por 82 a 67, en partido válido por la octava y penúltima fecha, y de esa manera lo dejó sin posibilidades de ingresar a los play off del Torneo Oficial de Básquetbol que organiza la Asociación Tresarroyense, ya que el equipo de Coronel Suárez quedará libre en la última fecha -el viernes venidero-.

El Oriverde no jugó un buen partido, porque tuvo muchas pérdidas y por momentos entró en el juego del rival, aunque un segundo tiempo más convincente y efectivo le permitió cerrar con una victoria sin mayores sobresaltos.

Monte se sumó a la punta

Monte Basket le ganó a Argentino Junior por 91 a 81, en partido jugado en la ciudad balnearia, y se sumó a Deportivo Sarmiento (ayer quedó libre) en la punta del certamen.

En los restantes encuentros de la programación, Huracán superó a Quilmes por 99 a 66 y Alumni de Orense venció a Club de Pelota por 96 a 79.

En la novena y última fecha confrontarán Deportivo Sarmiento vs. Alumni, Huracán vs. Costa Sud, Club de Pelota vs. Monte Basket y Argentino Junior vs. Quilmes. Libre queda Blanco y Negro.