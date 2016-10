Tiro-Boca, en Pueblo Santa Trinidad

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Dado que aún tiene su cancha suspendida, el próximo domingo el club de Villa Belgrano será local en la de San Martín.

Tiro Federal (CS) jugará de local ante Boca Juniors en el estadio “Pedro Glock” de San Martín de Santa Trinidad, cuando el próximo domingo se complete la duodécima fecha del torneo Clausura de Primera división y Reserva de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La novedad surgió en la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo liguista que preside Ernesto Manuel Palenzona y se debe a que al club de Villa Belgrano aún le queda una fecha para cumplir la sanción impuesta oportunamente a su cancha, tras los incidentes registrados ante San Martín de Carhué.

Cabe señalar que la programación se pondrá en marcha este jueves en el Parque “Juan Emilio Bove”, con el adelanto entre Deportivo Sarmiento y Racing Club. A partir de las 19:00 irá el preliminar de Reserva y desde las 21:00 el partido de Primera división.

Por otro lado, se programaron para el próximo sábado más partidos de divisiones inferiores que están pendientes y que son necesarios disputar para cubrir tres plazas (dos en 5ª y una en 7ª) y también para determinar posiciones entre algunos clasificados.

Los que se desarrollarán son: Automoto vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 3ª fecha; Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (8ª) y Racing vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª), ambos de la 20ª fecha.

En cuanto a la confrontación entre Racing Club y Tiro Federal de Coronel Suárez en 7ª, no se concretará dado que la entidad de Villa Belgrano comunicó su imposibilidad de presentarse dado que no cuenta con la cantidad suficiente de chicos, que dejaron de acudir a los entrenamientos. La nota de Tiro fue girada al Tribunal de Penas para el tratamiento correspondiente.

Sin los medios de prensa

Una vez abordados todos los temas de rutina, y sin la presencia de los medios de prensa, representantes de algunos clubes encabezados por Jorge Rodríguez (Deportivo Argentino) le comunicaron a Palenzona lo abordado en la reunión realizada días pasados en Pigüé en referencia al tema árbitros.

De acuerdo a lo que había trascendido oportunamente la intención de los dirigentes es asumir un mayor compromiso en varios aspectos. Uno de ellos confió: «No podemos echarle la culpa ni a Palenzona ni a los miembros de la comisión directiva de la Liga sobre varios temas que sabemos no están bien, sino que es culpa nuestra por no comprometernos más».

La evaluación del nivel arbitral, analizando algunas situaciones en particular y ayudar a una mayor capacitación, serían unos de los temas que se trajeron anoche a la sede de la Liga.