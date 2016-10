Surgieron dos nuevos semifinalistas

Por redaccion

Deportivo Sarmiento “A” goleó 4 a 0 a Automoto (foto) y clasificó a las semifinales en 7ª.

Deportivo Sarmiento “A” sacó boleto en 7ª y Peñarol de Pigüé en 5ª. El club azulgrana, a su vez se aseguró el “1” en 8ª. Todavía quedan 3 plazas por definir y por ello habrá que disputar más partidos pendientes.

La goleada 4-0 conseguida en su visita a Automoto, en uno de los cotejos que se jugó este sábado y que estaba pendiente de la decimosexta fecha, le posibilitó a Deportivo Sarmiento “A” sacar boleto para las semifinales de 7ª, en el marco del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Para cubrir el otro cupo de esta categoría será menester que Racing dispute su compromiso pendiente con San Martín de Santa Trinidad, por cuanto necesita al menos un punto para prevalecer sobre Club Sarmiento “B”. Ambos están equiparados en la tabla, pero el de Pigüé le ganó 2-1. Si la Academia vence desplazaría del tercer lugar al verdirrojo.

Otro que se aseguró el pasaje para las semifinales fue Peñarol de Pigüé en 5ª, merced al empate 2-2- en el clásico frente a Club Sarmiento, que con dos partidos menos todavía alienta esperanzas de conseguir un lugar, al igual que San Martín (ST), Racing y San Martín (C), razón por la cual habrá que disputar encuentros pendientes que los involucran.

La otra certeza que arrojó la jornada sabatina es que con el empate en el clásico ante Club Sarmiento, y aun cuando a éste le queda un cotejo pendiente, Peñarol de Pigüé se aseguró el “1” de cara a los cruces de 8ª.

Si bien están los 4 clasificados, será necesario jugar el partido entre Boca y San Martín de Carhué porque si el auriazul gana quedaría segundo, dado que alcanzaría a Club Sarmiento “A” y prevalecería por el resultado entre ambos (ganó 2-1).

En cambio sí se registra un empate, Boca igualaría la línea de Deportivo Argentino y lo desplazaría del tercer lugar dado que en el enfrentamiento entre sí se impone el suarense (venció 2-0).

En 6ª, con los 4 semifinalistas definidos, sólo requiere que se concrete el partido entre San Martín (ST) y Racing porque un triunfo del club carhuense le permitiría abrazarse al ‘1’ de cara a los cruces.

Los marcadores de los partidos jugados esta tarde son los siguientes:

Quinta: Club Sarmiento 2, Peñarol de Pigüé 2; Automoto 0, Deportivo Sarmiento 2 y Puan F. Club 2, San Martín de Carhué 10.

Sexta: Club Sarmiento 1, Peñarol de Pigüé 0 y Automoto 1, Deportivo Sarmiento 3.

Séptima: Club Sarmiento “A” 0, Peñarol de Pigüé 1; Automoto 0, Deportivo Sarmiento “A” 4 y Puan F. Club 3, San Martín de Carhué 1.

Octava: Club Sarmiento “A” 1, Peñarol de Pigüé 1; Automoto 7, Deportivo Sarmiento “A” 0 y Puan F. Club 1, San Martín de Carhué 4.

Clasificados y con chances

Quinta. Clasificado: Blanco y Negro (1°) y Peñarol de Pigüé. Con chances: San Martín de Santa Trinidad, Racing Club, San Martín de Carhué y Club Sarmiento.

Sexta. Clasificados: Blanco y Negro, Racing Club, San Martín de Carhué (3°) y Boca Juniors (4°).

Séptima. Clasificados: Puan F. Club (1°), Boca Juniors (2°) y Deportivo Sarmiento “A”. Con chances: Racing Club y Club Sarmiento “B”.

Octava. Clasificados: Peñarol de Pigüé (1°), Club Sarmiento “A”, Boca Juniors y Deportivo Argentino.

Nota: entre paréntesis figura la posición definida de algunos equipos para las semifinales.

Cómo aún quedan por definir dos lugares en 5ª y uno en 7ª, como asimismo determinar posiciones entre algunos clasificados (en las semifinales se enfrentan 1° vs. 4° y 2° vs. 3°), será menester poner al día más encuentros pendientes.

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 20ª fecha Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (8ª); Racing vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y vs. Tiro Federal de Villa Belgrano (7ª).