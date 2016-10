Ante Sansinena, para seguir con chances

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Sale jugando Lucas Elorriaga, uno de los jugadores que se ha destacado en el equipo este torneo.

Casi sin margen de error en la pelea por la permanencia, Deportivo visita al equipo de General Cerri este domingo desde las 16:00.

Este domingo desde las 16:00, en General Cerri ante Sansinena, Deportivo Sarmiento se juega una chance importante pensando en el objetivo de permanecer en el torneo Federal "B" de fútbol.

Si bien todavía restan cuatro fechas, el verdirrojo tiene que ganar y esperar a que Liniers no lo haga para empezar a recortarle puntos a un rival directo que tiene que quedar libre y que en la última fecha visitará el Parque Bove. Tiro Federal, otro de los competidores contra Deportivo por la permanencia, tiene fecha libre.

Sebastián Málaga, de Olavarría, será el árbitro del encuentro. Sus asistentes serán Cristian Arce y Nicolás Rodríguez de la misma ciudad.

Tras la derrota ante Tiro de Bahía Blanca, en lo que era un partido clave, el equipo de Odriozola buscará salir a flote en esta recta decisiva del torneo para lograr el objetivo de mantener la categoría.

El mismo día y horario se disputarán los otros dos cotejos del grupo: Bella Vista vs. Liniers, bajo el arbitraje de Rafael Di Lorenzo de Bahía Blanca, y All Boys de Santa Rosa vs. Ferro Carril Sud de Olavarría, con Claudio Elichiri de Azul como juez. Libre queda Tiro Federal de Bahía Blanca.

