Deportivo Sarmiento abre la fecha ante Club de Pelota

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Deportivo Sarmiento visitará esta noche, a las 21:00, a Club de Pelota en el estadio “Juan Carlos Pardo”, en un partido adelantado de la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera división organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquet (ATB).

Lucas Bianco y Guillermo Goizueta será los árbitros de este encuentro.

El verdirrojo irá en busca de un triunfo que le permita consolidar su chance de quedarse con “1” de cara a los playoffs, antes de quedar libre, la próxima fecha. Club de Pelota pelea un lugar entre los ocho, así que también necesita la victoria para no resignar terreno.

La jornada se completará mañana con los siguientes partidos: Blanco y Negro vs Quilmes (Sebastián Ebbens y Pablo Ledesma); Argentino Junior vs Alumni (Jorge Ballerini y Sebastián Anta) y Huracán vs Monte Basket (Rodrigo García y Marcos García). Fecha libre tiene Costa Sud.