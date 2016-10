Deportivo Sarmiento-Racing, el jueves 27

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Es un adelanto de la duodécima fecha del torneo Clausura. El domingo se completará la undécima que fue suspendida el domingo último.

El jueves 27 del corriente se jugará el partido entre Deportivo Sarmiento y Racing Club, a manera de adelanto de la duodécima fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El enfrentamiento tendrá lugar en el Parque “Juan Emilio Bove” a partir de las 19:00 el preliminar de Reserva y desde las 21:00 el partido de Primera división.

La confrontación en principio estaba prevista para este jueves 20, pero al suspenderse los partidos que el domingo pasado iban a completar la undécima fecha, se pospuso en 7 días.

Por otro lado, en la reunión semanal que este lunes llevó a cabo el consejo directivo liguista que preside Ernesto Manuel Palenzona se reprogramó para el fin de semana que viene todo lo que quedó sin efecto el que pasó.

El domingo se completará la undécima fecha del torneo de Primera y Reserva que se inició con el triunfo de Puan F. Club 1-0 frente a Deportivo Sarmiento.

En la ocasión se medirán, por la zona “A” El Progreso vs. Unión de Tornquist, Club Sarmiento vs. Independiente y Deportivo Argentino vs. Atlético Huanguelén; libre Empleados de Comercio.

Por la zona “B” confrontarán Racing Club vs. Unión Pigüé; Boca Juniors vs. San Martín de Carhué; libre Tiro Federal de Coronel Suárez. Por la zona “C” se medirán San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan; Blanco y Negro vs. Peñarol de Guaminí y Automoto vs. San Martín de Saavedra; libre: Peñarol de Pigüé.

El sábado, en tanto, se disputarán los partidos de divisiones inferiores pendientes de la decimosexta fecha: Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª; Puan F. Club vs. San Martín de Carhué en 8ª, 7ª y 5ª y Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª.

En cuanto a la confrontación entre Deportivo Argentino e Independiente, que quedó sin efecto dado que el club de Pueblo San José envió una nota en la que hizo saber que no cuenta con la cantidad suficiente de chicos para armar los equipos, ésta fue girada al Tribunal de Penas para el tratamiento correspondiente.