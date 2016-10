Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Con la disputa del Safeway Open da inicio hoy la temporada 2016-17 del PGA Tour de golf, del que será miembro estable el suarense Julián Etulain. “Tula” empieza a vivir su gran sueño.

El día llegó. Julián Etulain debuta este jueves como miembro estable del PGA Tour, con la disputa del primer torneo de la temporada 2016/2017.

El número de alumnos del PGA TOUR Latinoamérica que ha ganado acceso para jugar en el PGA TOUR se ha incrementado a seis. Cinco de ellos estarán compitiendo en el Safeway Open, torneo que abre el calendario esta semana en el Campo Norte del Silverado Resort & Spa. Uno de ellos es el suarense Julián Etulain, los otros los estadounidenses Ryan Blaum, Nicholas Lindheim, Cody Gribble y Zac Blair.

Comenzando su tercera temporada consecutiva en el TOUR, Blair es el “veterano” del grupo. Por su parte, Etulain, Blaum, Lindheim y Gribble se preparan para lidiar con las emociones de debutar como miembros del PGA TOUR.

“Tula” estará jugando el tercer torneo de su carrera en el PGA TOUR. Sus dos apariciones previas las hizo en el Puerto Rico Open, en cual empató el 42º puesto en 2011 y falló el corte en 2014. El jugador de 28 años surgido del Aero Golf de nuestra ciudad ganó tres títulos en su carrera en PGA TOUR Latinoamérica, en donde se quedó con el premio Roberto De Vicenzo como Jugador del Año en 2014. Además, disputó 63 en Web.com tour y 47 (3 triunfos) en PGA Tour Latinoamaérica

Sin Tiger

El exnúmero uno del mundo Tiger Woods no jugará el Safeway Open, primer torneo de la temporada 2016-17 del PGA Tour, ya que el propio golfista optó por no participar, debido a que no se encuentra en condiciones para el inicio del torneo que será este jueves 13 de octubre.

“Después de buscar en mi alma y de hacer una reflexión honesta, sé que aún no estoy preparado para jugar en el PGA Tour. Estoy bien de salud y me siento fuerte, pero mi juego es vulnerable y no tan fuerte como yo quisiera", expresó el eximio jugador mediante un comunicado.

El golfista de 40 años de edad no juega de manera oficial en la gira profesional de golf desde agosto del 2015, cuando participaba en el Wyndham Championship.