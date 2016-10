Argentino clasificó a semifinales en 8ª

Por redaccion

Los chicos de Deportivo Argentino de 8va. están en los cruces decisivos (foto Facebook)

Será necesario jugar más partidos pendientes para cubrir los 5 lugares que faltan para armar los cruces definitorios.

El triunfo 2-1 frente a San Martín de Santa Trinidad, en uno de los partidos que se disputó este sábado y que estaba pendiente de la tercera fecha, le permitió a Deportivo Argentino clasificar para las semifinales de 8ª, en el marco del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

San Martín de Carhué, que venció 2 a 1 en su visita a Unión de Tornquist en cotejo que debían de la 7ª jornada, es el único que matemáticamente puede darle alcance a Argentino, pero el de Pigüé se aseguró el boleto porque en el enfrentamiento entre ambos goleó 4 a 1.

El triunfo del “Depor” pigüense desactivó las posibilidades que, hasta el sábado pasado, también abrigaban Empleados de Comercio y Automoto.

Otra certeza que dejó el desarrollo de encuentros adeudados es que, con la goleada 4-0 de San Martín de Santa Trinidad frente a Deportivo Argentino en 5ª, se esfumaron las chances de Atlético Huanguelén y Automoto en esta categoría.

Mientras, el triunfo de San Martín de Carhué sobre Unión de Tornquist en 6ª lo confirmó como tercero y relegó a Boca Juniors al cuarto lugar de cara a las semifinales.

De las confrontaciones programadas para este sábado fue suspendida la que debían protagonizar Automoto y Club Sarmiento “A” en Tornquist, dado que producto de la lluvia no estaba en condiciones la cancha del estadio “Agustín Ruppel”. El mismo será reprogramado de acuerdo a la necesidad que haya.

Los resultados de los cotejos jugados esta tarde son los siguientes:

Quinta: Deportivo Argentino 0, San Martín de Santa Trinidad 4; Deportivo Sarmiento 1, Racing Club 2 y Unión de Tornquist 1, San Martín de Carhué 4.

Sexta: Deportivo Argentino 2, San Martín de Santa Trinidad 2; Tiro Federal de Puan 3, Deportivo Sarmiento 0 y Unión de Tornquist 0, San Martín de Carhué 3.

Séptima: Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Sarmiento 5 y Unión de Tornquist 0, San Martín de Carhué 0.

Octava: Deportivo Argentino 2, San Martín de Santa Trinidad 1; Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Sarmiento 1 y Unión de Tornquist 1, San Martín de Carhué 2.

Clasificados y con chances

Quinta. Clasificado: Blanco y Negro (1°). Con chances: Peñarol de Pigüé, San Martín de Santa Trinidad, Racing Club, Club Sarmiento y San Martín de Carhué.

Sexta. Clasificados: Blanco y Negro, Racing Club, San Martín de Carhué (3°) y Boca Juniors (4°).

Séptima. Clasificados: Puan F. Club (1°) Boca Juniors (2°). Con chances: Racing Club, Club Sarmiento “B” y Deportivo Sarmiento “A”.

Octava. Clasificados: Peñarol de Pigüé, Club Sarmiento “A”, Boca Juniors y Deportivo Argentino.

Nota: entre paréntesis figura la posición definida de algunos equipos para las semifinales.

Como quedan por resolver tres lugares en 5ª y dos en 7ª, como también definir posiciones entre los ya clasificados (en las semifinales se enfrentan 1° vs. 4° y 2° vs. 3°), será menester poner al día más encuentros pendientes, lo cual quedará determinado el lunes, en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga.

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª); de la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 20ª fecha Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (8ª); Racing vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y vs. Tiro Federal de Villa Belgrano (7ª).