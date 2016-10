Blanco y Negro juega el Zonal U13

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

El fin de semana participa en Mar del Plata de un cuadrangular organizado por el club Peñarol.

Blanco y Negro participará entre sábado y domingo del Torneo Zonal categoría U13, donde se pone en juego la clasificación al certamen Provincial, bajo la organización del club Peñarol de Mar del Plata y fiscalización de la Federación de Básquet de la provincia de Buenos Aires.

El albinegro, que jugará en representación de la Asociación Tresarroyense, como campeón de Torneo Apertura 2016, debutará hoy ante el local. En tanto, mañana, en doble turno, enfrentará a Racing A. Club de General La Madrid y a Centro Basko de Necochea.

Esta de Blanco y Negro es una camada de interesante proyección, con tres jugadores que vienen de jugar el Torneo Zonal de selecciones de la categoría con la camiseta de Tres Arroyos (Weimann, Denaro y Giunta), y que ya le ha dado satisfacciones al club. El fixture completo del torneo es el siguiente:

Sábado 8 (en Peñarol): 18.00: Peñarol vs Blanco y Negro y 20.00: Centro Basko vs Racing de La Madrid.

Domingo 9 (en Peñarol): 10.00: Peñarol vs Centro Basko; 10.00: Racing vs Blanco y Negro (en cancha a confirmar, que puede ser la de Sporting);16.00: Centro Basko vs Blanco y Negro y 18.00: Peñarol vs Racing de La Madrid.

Plantel albinegro

La delegación suarense está compuesta por los siguientes jugadores: Simón Alebuena (ala pivot -1m68); Lautaro Maier (escolta – 1m61); Matías Simon (alero – 1m51); Martín Alonso (alero – 1m58); Bautista Sein (escolta – 1m58); Segundo Alimenti (base – 1m49); Luca Giunta (ala pivot – 1m61); Tomás Valea (alero – 1m55); Martín Denaro (pivot – 1m75); Tomás Torres (escolta – 1m51); Joaquín Ignacio Weimann (ala pivot – 1m71); Martín Gallardo (base – 1m49); Luca Castro (alero – 1m61) y Ramiro Balvidares (escolta – 1m57). El director técnico es Fabián Abel Gondean.