El “Patoruzitos” dio el puntapié inicial

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Boca y San Martín (ST) empataron 2 a 2 en el inicio

El torneo lo organiza Blanco y Negro, está destinado a la categoría 2005 y agrupa a 9 equipos.

Con la intervención de nueve equipos dio su puntapié inicial el sábado último, en la cancha principal del Parque “Felisa I. de Alberdi”, la edición 2016 del torneo de fútbol infantil denominado “Patoruzitos”, que en esta oportunidad está destinado a la categoría 2005 y cuenta con la organización del Centro Blanco y Negro.

Los resultados registrados en la fecha inaugural son los siguientes:

· Boca Juniors 2 (Lautaro Haag y Carlos Battos), San Martín de Santa Trinidad 2 (Lucas Graff y Agustín Ertle)

· Deportivo Sarmiento Verde 1 (Thiago García), Unión Pigüé 1 (Santiago Gerez)

· Deportivo Sarmiento Rojo 1 (Sebastián Arcagni), San Martín de Carhué 2 (Agustín Echaide y Matías Olivari)

· Atlético Huanguelén 2 (Ciro Reidelbach y Máximo Fidalgo en contra), Blanco y Negro 1 (Valentín Gayoso).

· Libre: Tiro Federal de Puan.

La segunda fecha se disputará este martes, de acuerdo a este programa: a las 18:00 Deportivo Sarmiento Rojo vs. San Martín de Santa Trinidad; a las 19:00 Deportivo Sarmiento Verde vs. Boca Juniors; a las 20:00 Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Carhué y a las 21:00 Atlético Huanguelén vs. Unión Pigüé. Libre: Blanco y Negro.

El certamen se juega por el sistema de todos contra todos a una rueda. Los cuatro primeros clasifican para la Copa de Oro y los restantes cuatro para la Copa de Bronce.