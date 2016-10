Se programaron partidos pendientes de inferiores

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Se disputarán el próximo sábado y servirá para empezar a definir las seis plazas vacantes para armar el cuadro de semifinales.

El consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, en su reunión de este lunes bajo la presidencia de Ernesto Manuel Palenzona, programó para el próximo sábado algunos enfrentamientos pendientes del torneo de divisiones inferiores.

Los mismos son necesarios disputarlos para empezar a determinar las seis plazas vacantes (tres en 5ª, dos en 7ª y uno en 8ª) para las semifinales y también, en algún caso, las posiciones finales de cara a los cruces definitorios donde se medirán 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.

Las confrontaciones a cumplirse son las siguientes: Club Sarmiento “A” vs. Automoto en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Deportivo Argentino vs. San Martín de Santa Trinidad en 5ª, 6ª y 8ª y Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Sarmiento “A” en 6ª, 7ª y 8ª, todos de la tercera fecha.

Además: Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, de la séptima jornada y Deportivo Sarmiento vs. Racing Club en 5ª (se jugará en cancha de Tiro Federal de Puan) de la décimo séptima fecha.

En base a los resultados que se registren en estos cotejos, en la sesión semanal de la Liga del lunes próximo se evaluará qué otros cotejos son indispensables concretar para armar la llave semifinal en cada una de las categorías.

Hasta el momento tienen asegurada la clasificación Blanco y Negro en 5ª; Blanco y Negro, Racing Club, San Martín de Carhué y Boca Juniors en 6ª; Boca Juniors y Puan F. Club en 7ª; Peñarol de Pigüé, Club Sarmiento “A” y Boca Juniors en 8ª.

Nota de la Policía de Coronel Suárez

La Policía Comunal de Coronel Suárez envió el informe de las actuaciones realizadas con motivo de las denuncias recíprocas ente un integrante de la dependencia de Pueblo Santa Trinidad y el árbitro Daniel Sandoval.

Se debe a hechos ocurridos durante el partido de Reserva entre San Martín y Automoto de Tornquist, haciendo saber que el árbitro no tiene atribuciones como para echar a un efectivo policial de la cancha.

En consecuencia, el consejo directivo de la Liga les remitió a la Asociación Suarense y a la Agrupación Regional de Árbitros copia del informe mencionado para que tomen las medidas que consideren pertinentes, dado que de repetirse situaciones similares retirarán la custodia policial.

En Puan, el 6 de noviembre no

En la sede de la LRF se recibió una nota de la Policía Comunal de Puan en la que informa que los días 5 y 6 de noviembre no se brindará el servicio adicional en espectáculos deportivos con motivo de la llegada del programa cultural AcercArte, de la provincia de Buenos Aires.

Es por dicho motivo que el club puanense que tenga que hacer de local ese fin de semana deberá programar su partido en una cancha alternativa en otra localidad o bien disputarlo el viernes 4.