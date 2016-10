Otros tres equipos clasificados

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Blanco y Negro venció 4-3 a Automoto (foto) y clasificó.

Blanco y Negro en 5ª y Boca Juniors en 6ª y en 8ª se convirtieron en semifinalistas. Son 10 los que tienen asegurado el boleto para los cruces. Habrá que jugar partidos pendientes para definir las 6 plazas restantes.

Tres nuevos equipos semifinalistas arrojó este sábado, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, el desarrollo de la vigésimo primera y última fecha del torneo de divisiones inferiores.

Uno de los que sacó pasaje es Blanco y Negro en 5ª luego del triunfo 4-3 conseguido ante Automoto en el Parque Alberdi. Otro es Boca en 6ª merced a la goleada 4-1 a San Martín en Santa Trinidad y el restante Boca en 8ª producto de la victoria 3-1 sobre el mismo rival.

En consecuencia, suman 10 los elencos que se instalaron en la definición y para definir las seis plazas que restan será menester disputar algunos partidos que están pendientes, lo cual lo determinará el consejo directivo de la Liga en la reunión del lunes próximo.

Vale señalar que en algún caso también será necesario poner al día algún encuentro para definir posiciones entre los ya clasificados, dado que en semifinales se enfrentan 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.

El detalle de los equipos clasificados y los que tienen posibilidades son los siguientes:

Quinta. Clasificado: Blanco y Negro. Con chances: Peñarol de Pigüé, San Martín de Santa Trinidad, Racing Club, Club Sarmiento, Atlético Huanguelén, San Martín de Carhué y Automoto.

Sexta. Clasificados: Blanco y Negro, Racing Club, San Martín de Carhué y Boca Juniors.

Séptima. Clasificados: Boca Juniors y Puan F. Club. Con chances: Racing Club, Club Sarmiento “B” y Deportivo Sarmiento “A”.

Octava. Clasificados: Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento “A”. Con chances: Deportivo Argentino, Empleados de Comercio, San Martín de Carhué y Automoto.

Los marcadores de la última

Los resultados registrados este sábado son los siguientes:

Quinta: Blanco y Negro 4, Automoto 3; Peñarol de Pigüé 2, Racing Club 2; San Martín de Santa Trinidad 2, Boca Juniors 0; San Martín de Carhué 2, San Martín de Saavedra 0 y Deportivo Sarmiento “A” 9, Deportivo Argentino 0. Libres: Club Sarmiento, Puan F. Club, Unión Pigüé, Unión de Tornquist, El Progreso y Atlético Huanguelén.

Sexta: Club Sarmiento 6, Empleados de Comercio 0; Independiente 1, Puan F. Club 1, Blanco y Negro 4, Automoto 0; Peñarol de Pigüé 0, Racing Club 1; San Martín de Santa Trinidad 1, Boca Juniors 4 y Deportivo Sarmiento 4, Deportivo Argentino 1. Libres: San Martín de Carhué, Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan y Atlético Huanguelén.

Séptima: Club Sarmiento “A” 2, Empleados de Comercio 2; Independiente 0, Puan F. Club 8; Unión Pigüé 0, Deportivo Sarmiento “B” 1; Blanco y Negro “A” 2, Automoto 4; Peñarol de Pigüé 1, Racing Club 5; Tiro Federal de Coronel Suárez 0, Boca Juniors 9; Unión de Tornquist 5, Blanco y Negro “B” 1; Deportivo Sarmiento “A” 7, Deportivo Argentino 2; Tiro Federal de Puan 5, El Progreso 0 y Atlético Huanguelén 2, Club Sarmiento “B” 7. Libre: San Martín de Carhué.

Octava: Club Sarmiento “A” 4, Empleados de Comercio 0; Independiente 1, Puan F. Club 1; Unión Pigüé 0, Deportivo Sarmiento “B” 2; Blanco y Negro “A” 0, Automoto 3; Peñarol de Pigüé 4, Racing Club 0; San Martín de Santa Trinidad 1, Boca Juniors 3; San Martín de Carhué 3, San Martín de Saavedra 1; Unión de Tornquist 0, Blanco y Negro “B” 3; Deportivo Sarmiento “A” 0, Deportivo Argentino 4; Tiro Federal de Puan 0, El Progreso 1 y Atlético Huanguelén 5, Club Sarmiento “B” 0.

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín –ST-- (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª) y Tiro Federal –P—vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª).

De la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 17ª fecha Deportivo Sarmiento vs. Racing Club (5ª); de la 20ª fecha Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (8ª); Racing vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y vs. Tiro Federal de Villa Belgrano (7ª).

La tabla de posiciones

Quinta

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 34 15 10 4 1 49 11

Peñarol (Pigüé) 30 14 9 3 2 38 19

San Martín (ST) 26 12 8 2 2 31 18

Racing Club 26 13 7 5 1 28 13

Club Sarmiento 24 12 7 3 2 32 9

A. Huanguelén 24 14 6 6 2 34 20

Boca Juniors 23 15 7 2 6 37 32

San Martín (C) 20 11 6 2 3 21 19

Automoto 18 12 5 3 4 24 19

D. Sarmiento 18 13 5 3 5 33 26

Puan F. Club 17 14 5 2 7 22 28

El Progreso 15 13 4 3 6 16 25

Unión (T) 11 14 3 2 9 12 38

Unión Pigüé 7 14 2 1 11 23 48

D. Argentino 7 14 2 1 11 15 40

San Martín (S) 0 14 0 0 14 2 52

Sexta

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 40 15 13 1 1 48 10

Racing Club 38 14 12 2 0 37 10

Boca Juniors 30 15 9 3 3 34 18

San Martín (C) 28 13 9 1 3 38 11

A. Huanguelén 27 15 8 3 4 39 24

Tiro Federal (P) 23 14 6 5 3 24 19

D. Sarmiento 22 13 7 1 5 22 21

Club Sarmiento 18 13 5 3 5 28 21

Automoto 17 13 5 2 6 19 26

Peñarol (P) 16 14 4 4 6 28 21

Puan F. Club 13 14 3 4 7 23 33

Independiente 10 14 2 4 8 18 38

San Martín (ST) 9 12 3 0 9 17 36

D. Argentino 9 13 3 0 10 18 45

Unión (Tornquist) 9 14 3 0 11 14 41

E. de Comercio 3 14 0 3 11 12 45

Séptima

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Puan F. Club 54 19 18 0 1 95 10

Boca Juniors 53 20 17 2 1 62 10

Racing Club 45 19 15 0 4 70 12

Club Sarmiento B 45 20 14 3 3 68 23

D. Sarmiento A 40 18 12 4 2 59 10

Unión (Tornquist) 36 19 11 3 5 53 22

D. Sarmiento B 34 20 10 4 6 59 30

Club Sarmiento A 33 18 10 3 5 39 28

San Martín (C) 31 18 9 4 5 37 17

A. Huanguelén 31 19 9 4 6 46 32

Peñarol (Pigüé) 30 19 9 3 7 52 32

E. de Comercio 28 19 7 7 5 45 34

Blanco y Negro B 23 20 7 2 11 33 31

Automoto 22 17 7 1 9 50 39

Unión Pigüé 22 19 7 1 11 39 52

El Progreso 11 19 2 5 12 13 56

D. Argentino 10 18 3 1 14 28 54

Blanco y Negro A 9 20 3 0 17 15 100

Independiente 5 19 1 2 16 9 100

Tiro Federal (P) 4 19 1 1 17 13 113

Tiro Federal (CS) 3 17 1 0 16 16 96

Octava

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Peñarol (Pigüé) 55 20 18 1 1 77 10

Club Sarmiento A 50 19 16 2 1 50 6

Boca Juniors 48 20 15 3 2 53 9

D. Argentino 43 19 13 4 2 46 9

E. de Comercio 40 20 12 4 4 54 17

San Martín (C) 37 18 11 4 3 33 12

Automoto 36 18 10 6 2 33 11

A. Huanguelén 35 20 10 5 5 30 13

Blanco y Negro B 35 21 10 5 6 30 22

Racing Club 31 20 9 4 7 33 23

San Martín (ST) 30 18 9 3 6 29 20

D. Sarmiento B 30 21 9 3 9 28 23

D.Sarmiento A 26 19 8 2 9 21 21

Club Sarmiento B 23 21 7 2 12 19 45

Puan F. Club 21 20 6 3 11 14 29

Unión (Tornquist) 18 20 6 0 14 21 47

El Progreso 16 19 5 1 13 22 49

Tiro Federal (P) 14 20 4 2 14 14 36

Unión Pigüé 12 20 3 3 14 12 40

Blanco y Negro A 12 21 2 6 13 6 36

San Martín (S) 4 20 1 1 18 3 58

Independiente 2 20 0 2 18 3 95