Fernández Chavez debuta con la camiseta de Gimnasia

Fernández Chavez con la casaca del verde de Comodoro Rivadavia (Foto: diario El Patagónico)

El nuevo equipo del alero suarense debutará esta noche en la 21ª edición de la Liga Sudamericana, frente a Regatas Lima de Perú, en el Socios Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia debutará esta noche en la 21ª edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Será cuando reciba en el remodelado Socios Fundadores a Regatas Lima de Perú en el marco del grupo A. El partido dará comienzo a las 21:30.

El certamen lo abrirán hoy desde las 19:15 los equipos de Mogi y Defensor Sporting,. Mañana, mientras tanto, jugarán Regatas Lima con Mogi, y a continuación lo harán Gimnasia y Defensor Sporting.

El grupo se cerrará el jueves cuando primero jueguen Regatas Lima y Defensor Sporting y luego, desde las 21:30 se enfrenten Gimnasia y Mogi.

“Será complicado”

Fernández Chávez, una de las incorporaciones del verde para esta temporada, conversó con el diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia, y anticipó detalles de lo que viene haciendo el equipo de cara a la LSB.

"Las expectativas son muy altas, creo que al ser organizadores del cuadrangular tenemos grandes responsabilidades. Hay que estar tranquilos y confiados de lo que venimos haciendo, y seguir trabajando acá estos tres o cuatro días que nos quedan para enfrentar el debut lo más serio posible y lo mejor preparados", sostuvo el ex jugador de Lanús.

Con relación a cómo será la zona, Chávez afirmó: "será complicada, en especial porque los equipos vienen muy bien formados. Estuvimos viendo los nombres el otro día y son grandes equipos, con buenas historias en lo que es Sudamérica, así que tenemos que estar preparados, concentrados y arrancar desde el primer minuto bien firmes porque si no puede pasar cualquier cosa", advirtió Juan quien junto a su pareja Natasha Spiatta –también jugadora de básquetbol- fueron padres hace tres años de los mellizos Isabella y Bautista.

Esta no será la primera vez que Fernández Chávez tenga una participación en una competencia de esta índole. "Con Libertad he jugado Sudamericanas hace un par de años atrás, y nos fue más o menos. Llegamos hasta los cuadrangulares semifinales y después no pudimos avanzar más", recordó.

Para el alero, los tres equipos serán difíciles. "Te diría todos, porque no son clubes que los conocemos como con los que jugamos acá todos los días en la Liga. Hay que estar preparado para enfrentarlo de la misma manera a los tres, no hay que subestimar a nadie y hay que estar bien concentrados desde el principio con todos", acentuó.

El ex jugador de Quimsa, club donde se consagró campeón, también habló de Comodoro Rivadavia, la nueva ciudad donde ahora le toca vivir. "Cuando he venido a jugar por ahí tenemos todo la mala impresión de lo que es el viento, el frío y todo. Creo que desde que hemos llegado con mi familia hace un mes y algo, Gracias a Dios el tiempo estuvo muy lindo, la ciudad es bonita. Hay cosas por hacer, ya tengo a los nenes en el jardín y gracias a Dios estamos muy bien adaptados", afirmó el jugador nacido en Coronel Suárez, Buenos Aires.

En otro tramo de la entrevista, Juan Fernández Chávez también habló de los cuatro partidos amistosos que Gimnasia jugó. Con Boca Juniors en Esquel en dos ocasiones y los otros dos con Hispano Americano de Río Gallegos en la capital petrolera.

"En líneas generales lo vi bastante bien al equipo. Los primeros tres, sin el equipo completo. En el primero contra Boca y en el primero contra Hispano, nos faltó más que nada un poco más de circulación en ataque, y ajustar algunas cosas en defensa que en el segundo partido con cada equipo lo pudimos hacer y defendimos muy duro, pudimos correr el contragolpe, lo que nos dio muchos puntos y ataque movimos la bola como quiere Gonzalo y pudimos ejecutar mejor nuestra idea de juego", sentenció el alero que jugará por primera vez con la camiseta de Gimnasia de Comodoro.