Una chica con genes de crack

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

La hija de Mariano Fogel, que llegó a jugar en la Primera división de Gimnasia y Esgrima La Plata y fue figura sobresaliente en el equipo de Independiente de San José que salió campeón liguista hace 10 años, se destaca en su equipo y en el seleccionado Sub 16 de Sudoeste que hizo historia en Tandil.

(Por Eduardo Luongo) Para Nuevo Día - El "16 de Julio", luego rebautizado "Benito Herr", hierve. Independiente acaba de consagrarse campeón luego de 21 años. Hay euforia y lágrimas de alegría en el Pueblo San José. En medio de la muchedumbre que festeja, una chiquilina entra a la cancha para abrazar a su padre, figura de aquel equipo.

Diez años después, Estefanía Fogel, aquella niña, hija de Mariano, en otro deporte, pero con la misma camiseta, sigue los pasos de su progenitor. Es la capitana del equipo de hockey sobre césped de Sexta categoría, donde sobresale por su inteligencia y visión del juego. Con su categoría fue campeona el año pasado. También alterna en el equipo de Primera división.

Este año, la jugadora que nació el 20 de septiembre de 2000, que cursa 4º año en el Colegio Parroquial San José, fue una de las goleadoras del Torneo Regional de Selecciones de categoría Sub 16 Región Bonaerense, donde Sudoeste hizo historia al llegar a la final. Sin dudas una temporada para poner en un marco.

-¿Qué sensaciones te quedaron del campeonato que se jugó en Tandil?

-Con la selección disfruto todo, hasta los entrenamientos, que se viven como un partido más. Y ni hablar cuando estamos en competencia. El año pasado, casi con el mismo grupo de chicas, fuimos a Mar del Plata para adquirir experiencia, pero esta vez viajamos con la idea de traernos algo.

-¿Esperaban llegar a la final?

-Sí, porque el objetivo era jugar el último partido el domingo.

-¿Qué te quedó? ¿Un sabor amargo por haber perdido o satisfacción porque consiguieron algo histórico?

-Amargura ninguna, porque disfrutamos cada momento y a pesar que teníamos poco resto físico dejamos todo en la cancha. Jugamos ese partido con el corazón.

-¿Qué significado le das al hecho de haber sido goleadora?

- Fue uno de los mayores logros en este deporte. Es algo que soñaba, partido tras partido tuvo la oportunidad de convertir y se dio.

-¿Fue algo natural o el técnico te pidió?

-Fue de manera natural, porque si bien jugué como delantera, también lo hice como volante. Las cosas se fueron dando así.

Fuente de alegrías

Como muchas chicas, Estefanía empezó a jugar con su grupo de amigas. Cuando el hockey recién nacía en Independiente, con Gabriela Wagón de entrenadora. Se moldeó una jugadora inteligente, capaz de entender muy bien los sistemas del juego. Gracias a su liderazgo, compromiso y personalidad se ganó la cinta de capitana de su categoría.

-¿Qué significa el hockey para vos?

-Todo. En la semana entreno a la espera que llegue el sábado para jugar. Esta final que jugamos es una motivación para seguir trabajando y buscar algo más el año que viene. En los últimos años el hockey me brindó grandes alegrías.

-¿Qué balance se puede hacer con Independiente?

-En Sexta la estamos remando, muchas chicas subieron de categoría y el equipo lo sintió. En Primera estamos en el segundo puesto, la idea como siempre es llegar a fin de la temporada y jugar por lo que todas soñamos.

-¿Cómo es la relación con Martín Alebuena?

-Muy buena, es un genio. Me gusta marcarle algunas cosas que le pueden servir al equipo. Me tiene mucha paciencia.

-¿Tenés alma de líder?

-(Risas) Puede ser! En Sexta quedamos solamente tres jugadoras del año pasado y tenemos que marcarles el camino a las más chicas.

-¿Qué recuerdos tenés de tu padre como jugador?

-Muy pocos, porque era muy chica. Me hubiera gustado verlo jugar más tiempo. Desde que empecé a jugar me explica cosas, los movimientos de las delanteras, cómo correr la cancha, que me muestre. Igual que mi papá, también los profesores o las jugadoras más grandes me dan consejos. Los logros conseguidos también se los agradezco a todos ellos.

-¿Y del título de 2006 hay algún recuerdo?

-Me acuerdo de la cancha, que estaba llena y de los festejos. Pero no mucho más.

-¿Tu idea es seguir jugando aunque te vayas a estudiar?

-Todavía no tengo nada decidido en cuanto a los estudios, pero mi idea es seguir jugando.

El padre de la criatura

Una traicionera lesión en la rodilla alejó a Mariano Fogel de las canchas. Así el fútbol liguista se privó de este zurdo de gran fortaleza y con gol. Empezó a jugar al fútbol en el equipo de su pueblo, hizo divisiones inferiores en Fútbol y Tenis Club de Mayor Buratovich, Olimpo de Bahía Blanca y Gimnasia y Esgrima La Plata, donde alcanzó a debutar en la Primera con 21 años. Luego pasó por Defensores de Cambaceres, y después de algunas temporadas regresó a Independiente. Por su hija hoy está más cerca del hockey que del fútbol. Pero el recuerdo del aquel título conseguido con el rojo permanece imborrable.

“Si pasaron 10 años (del campeonato 2006) quiere decir que estamos mucho más viejos (se ríe). Con ese grupo vivimos momentos inolvidables. Pasan los años y uno se da cuenta que es muy difícil ser campeón, por eso hay que valorar mucho lo que hizo aquel equipo. Como le digo a mis hijas, en esos partidos hay que dejar todo”, afirmó.

En vistas del aniversario, en la colonia organizan una cena para los primeros días de noviembre, que servirá para el reencuentro de los campeones.

Mariano y el resto de la familia tuvieron la posibilidad de viajar a Tandil para ver a las chicas en acción. “La selección de Sudoeste jugó en un nivel muy alto. Siempre que puedo voy a verla jugar (a Estefanía), a veces se me complica por mi trabajo, pero me gusta. Inclusive en casa le doy consejos, porque el hockey tiene algunas similitudes con el fútbol”, indicó Fogel, quien reconoció que ve poco fútbol. “A veces hablo con mi hermano (Matías), que es preparador físico, pero casi no voy a la cancha”, señaló.

Aunque no tuvo hijos varones para que jueguen al fútbol, Mariano tiene en Estefanía alguien que busca seguir sus pasos como jugadora de hockey.