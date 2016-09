Hay dos nuevos semifinalistas

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

En el clásico suarense de las categorías menores prevaleció Deportivo Sarmiento

San Martín de Carhué en 6ª y Club Sarmiento “A” en 8ª sacaron boleto para los cruces definitorios del torneo. Automoto dio la nota en 8ª. Fue incompleta la disputa de la vigésima fecha.

La vigésima fecha, que se desarrolló este sábado en forma incompleta, dejó dos nuevos semifinalistas en el torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Uno es el equipo de 6ª de San Martín de Carhué, que pese a la derrota 3-2 en su visita a Boca, se vio beneficiado por el traspié de Automoto (tenía chances matemáticas) 5-0 a manos de Peñarol de Pigüé.

Deportivo Sarmiento está en condiciones de igualar la línea del santo carhuense, pero perdió 4-1 en el enfrentamiento entre ambos y en un hipotético triple empate con Boca, las variantes que se aplicarían favorecen a San Martín.

El otro conjunto que sacó pasaje es el de 8ª de Club Sarmiento “A”. El 1-0 logrado en casa frente a Atlético Huanguelén lo tornan inalcanzable para Comercio y para San Martín de Carhué.

La nota de la jornada la dio la 8ª de Automoto, que dejó sin invicto a su similar de Peñarol de Pigüé, a quien se impuso por 3 a 1 en Tornquist.

En tanto, debido a la lluvia fueron suspendidos los partidos que debían jugarse en Carhué entre Racing y San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y con Tiro Federal de Villa Belgrano (7ª).

Por último, en el clásico suarense entre las dos categorías menores que jugaron en forma cruzada prevaleció Deportivo Sarmiento con 3 triunfos y 1 empate.

Los marcadores que se dieron este sábado son los siguientes:

Quinta: Club Sarmiento 2, Atlético Huanguelén 2; Puan F. Club 4, Unión Pigüé 0; Automoto 1, Peñarol de Pigüé 2; Boca Juniors 7, San Martín de Carhué 1 y San Martín de Saavedra 0, Unión de Tornquist 2. Suspendido: Racing vs. San Martín (ST). Libres: Blanco y Negro, Deportivo Sarmiento, Deportivo Argentino y El Progreso.

Sexta: Empleados de Comercio 1, Independiente 1; Club Sarmiento 2, Atlético Huanguelén 3; Automoto 0, Peñarol de Pigüé 5; Boca Juniors 3, San Martín de Carhué 2 y Deportivo Argentino 0, Tiro Federal de Puan 3. Suspendido: Racing vs. San Martín (ST). Libres: Puan F. Club, Blanco y Negro, Unión de Tornquist y Deportivo Sarmiento.

Séptima: Empleados de Comercio 2, Independiente 0; Club Sarmiento “A” 1, Atlético Huanguelén 0; Puan F. Club 7, Unión Pigüé 0; Deportivo Sarmiento “B” 7, Blanco y Negro “A” 1; Automoto 4, Peñarol de Pigüé 0; Boca Juniors 1, San Martín de Carhué 1; Blanco y Negro “B” 0, Deportivo Sarmiento “A” 2; Deportivo Argentino 5, Tiro Federal de Puan 1 y El Progreso 1, Club Sarmiento “B” 1. Suspendido: Racing vs. Tiro Federal (CS). Libre: Unión de Tornquist.

Octava: Empleados de Comercio 12, Independiente 0; Club Sarmiento “A” 1, Atlético Huanguelén 0; Puan F. Club 0, Unión Pigüé 1; Deportivo Sarmiento “B” 3, Blanco y Negro “A” 0; Automoto 3, Peñarol de Pigüé 1; San Martín de Saavedra 0, Unión de Tornquist 5; Blanco y Negro “B” 1, Deportivo Sarmiento “A” 1; Deportivo Argentino 2, Tiro Federal de Puan 0 y El Progreso 2, Club Sarmiento “B” 1. Suspendido: Racing vs. San Martín (ST). Postergado: Boca Juniors vs. San Martín de Carhué.

Próxima fecha (21ª y última)

La que sigue es la vigésimo primera y última fecha, la cual presenta estos cruces: Club Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio (6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Puan F. Club (6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); Blanco y Negro “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Racing Club (5ª, 6ª 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors (5ª, 6ª y 8ª); Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Boca Juniors (7ª); San Martín de Carhué vs. San Martín de Saavedra (5ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Blanco y Negro “B” (7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. El Progreso (7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín –ST-- (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª) y Tiro Federal –P—vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª).

De la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 17ª fecha Deportivo Sarmiento vs. Racing Club (5ª); de la 20ª fecha Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (8ª); Racing vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª) y vs. Tiro Federal de Villa Belgrano (7ª).





La tabla de posiciones

Quinta

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 31 14 9 4 1 45 8

Peñarol (Pigüé) 29 13 9 2 2 36 17

Racing Club 25 12 7 4 1 26 11

Club Sarmiento 24 12 7 3 2 32 9

A. Huanguelén 24 14 6 6 2 34 20

San Martín (ST) 23 12 7 2 3 29 19

Boca Juniors 23 14 7 2 5 37 30

Automoto 18 11 5 3 3 21 15

San Martín (C) 17 11 5 2 4 19 20

Puan F. Club 17 14 5 2 7 22 28

D. Sarmiento 15 12 4 3 5 24 26

El Progreso 15 13 4 3 6 16 25

Unión (T) 11 14 3 2 9 12 38

D. Argentino 7 13 2 1 10 15 31

Unión Pigüé 7 14 2 1 11 23 48

San Martín (S) 0 13 0 0 13 2 50

Sexta

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 37 14 12 1 1 44 10

Racing Club 35 13 11 2 0 36 10

San Martín (C) 28 13 9 1 3 38 11

Boca Juniors 27 14 8 3 3 30 17

A. Huanguelén 27 15 8 3 4 39 24

Tiro Federal (P) 23 14 6 5 3 24 19

D. Sarmiento 19 12 6 1 5 18 20

Automoto 17 12 5 2 5 19 22

Peñarol (P) 16 13 4 4 5 28 20

Club Sarmiento 15 12 4 3 5 22 21

Puan F. Club 12 13 3 3 7 22 32

San Martín (ST) 9 11 3 0 8 16 32

D. Argentino 9 12 3 0 9 17 41

Independiente 9 13 2 3 8 17 37

Unión (Tornquist) 9 14 3 0 11 14 41

E. de Comercio 3 13 0 3 10 12 39

Séptima

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Puan F. Club 51 18 17 0 1 87 10

Boca Juniors 50 19 16 2 1 53 10

Racing Club 42 18 14 0 4 65 11

Club Sarmiento B 42 19 13 3 3 61 21

D. Sarmiento A 37 17 11 4 2 52 8

Unión (Tornquist) 33 18 10 3 5 48 21

Club Sarmiento A 32 17 10 2 5 37 26

San Martín (C) 31 18 9 4 5 37 17

A. Huanguelén 31 18 9 4 5 44 25

D. Sarmiento B 31 19 9 4 6 58 30

Peñarol (Pigüé) 30 18 9 3 6 51 27

E. de Comercio 27 18 7 6 5 43 32

Blanco y Negro B 23 19 7 2 10 32 26

Unión Pigüé 22 18 7 1 10 39 51

Automoto 19 16 6 1 9 46 37

El Progreso 11 18 2 5 11 13 51

D. Argentino 10 17 3 1 13 26 47

Blanco y Negro A 9 19 3 0 16 13 96

Independiente 5 18 1 2 15 9 92

Tiro Federal (CS) 3 16 1 0 15 16 87

Tiro Federal (P) 1 18 0 1 17 8 113

Octava

Equipos Pts PJ G E P Gf Gc

Peñarol (Pigüé) 52 19 17 1 1 73 10

Club Sarmiento A 47 18 15 2 1 46 6

Boca Juniors 45 19 14 3 2 50 8

D. Argentino 40 18 12 4 2 42 9

E. de Comercio 40 19 12 4 3 54 13

San Martín (C) 34 17 10 4 3 30 11

Automoto 33 17 9 6 2 30 11

A. Huanguelén 32 19 9 5 5 25 13

Blanco y Negro B 32 20 9 5 6 27 22

Racing Club 31 19 9 4 6 33 19

San Martín (ST) 30 17 9 3 5 28 17

D. Sarmiento B 27 20 8 3 9 26 23

D. Sarmiento A 26 18 8 2 8 21 17

Club Sarmiento B 23 20 7 2 11 19 40

Puan F. Club 20 19 6 2 11 13 28

Unión (Tornquist) 18 19 6 0 13 21 44

Tiro Federal (P) 14 19 4 2 13 14 35

El Progreso 13 18 4 1 13 21 49

Unión Pigüé 12 19 3 3 13 12 38

Blanco y Negro A 12 20 2 6 12 6 33

San Martín (S) 4 19 1 1 17 2 55

Independiente 1 19 0 1 18 2 94