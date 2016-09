Nuevos horarios a partir del domingo

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Desde la séptima fecha del torneo Clausura los partidos de Reserva comenzarán a las 13:30 y los de Primera a las 15:30, aunque Puan F. Club-Unión Pigüé se iniciará a las 12:00 y 14:00, en forma respectiva.

En la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, bajo la presidencia de Ernesto Palenzona, se resolvió modificar el horario de comienzo de los partidos a partir del próximo domingo.

Cuando se desarrolle la séptima fecha, última de la primera rueda del torneo Clausura, los preliminares de Reserva se iniciarán a las 13:30 y los encuentros de Primera división se pondrán en marcha a las 15:30, es decir 30 minutos más tarde que hasta el momento.

Aunque habrá una excepción, dado que debido a que el próximo domingo se realizará en Puan una nueva edición de la Fiesta de la Primavera, a pedido de la Policía de dicha localidad Puan F. Club recibirá a Unión Pigüé desde las 12:00 y las 14:00, en forma respectiva.

A propósito de Unión Pigüé, eligió el miércoles 21 para visitar a Deportivo Sarmiento por la octava fecha, primera de las revanchas. El enfrentamiento en el Parque Bove irá a las 20:00 en Reserva y a las 22:00 en Primera división.

El adelanto, como todos los del club verdirrojo, obedece a su participación en el Federal “B”, torneo por el cual el sábado próximo recibirá a Bella Vista de Bahía Blanca a partir de las 16:00, en el marco de la sexta fecha. Será sin público visitante.

Solicitud de Boca Juniors

El consejo directivo liguista recibió una nota del Club Atlético Boca Juniors en la cual solicita se arbitren las medidas para que de ahora en más sean los jugadores que intervengan en los partidos de Reserva los que disputen las finales de dicha categoría.

El cuerpo que preside Palenzona hizo saber que es un tema que requiere la reforma de los reglamentos de la Liga, por lo que deberá ser convertirlo en una ponencia para la próxima asamblea, la cual deberá ser aprobada por la mayoría que establece el mismo reglamento.

Vale señalar que como la Liga cuenta con 22 clubes afiliados, tendrán que ser 16 (2/3) los que realicen la postulación y 18 (3/4) los que la aprueben para que la modificación pueda cristalizarse.

Divisiones inferiores

Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro, que deben jugar en forma cruzada con sus dos líneas y que el sábado que viene no disponen de sus respectivas canchas, acordaron enfrentarse el sábado que viene en el campo de juego de Tiro Federal de Villa Belgrano a partir de las 10:00.

El orden de los partidos será el siguiente: Deportivo Sarmiento “A” vs. Blanco y Negro “B” en 8ª, Deportivo Sarmiento “B” vs. Blanco y Negro “A” en 8ª, Deportivo Sarmiento “A” vs. Blanco y Negro “B” en 7ª y Deportivo Sarmiento “B” vs. Blanco y Negro “A” en 7ª.

Por otro lado, el Centro Blanco y Negro envió una nota en la que solicita la suspensión de la jornada prevista para el sábado 24 del corriente en virtud de festejarse en varios puntos de la región el Día de la Primavera.

Otros temas

El árbitro Maximiliano González comunicó su desvinculación de la Asociación Suarense de Árbitros y su ingreso a las filas de la Agrupación Regional de Árbitros.

Por el artículo 179, que es la libertad de acción por estar 10 fechas sin firmar planilla, el arquero Mario Ullman pasó de San Martín de Santa Trinidad a San Martín de Saavedra.

Por último, se dispuso que a partir del próximo lunes las reuniones del consejo directivo comiencen a las 20:30.