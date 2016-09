Puan F. Club se clasificó semifinalista en 7ma.

Por deportes

Puan FC fue contundente ante Blanco y Negro (foto) y se instaló en la definición de 7ma.

Al disputarse la decimonovena fecha, el equipo “faraón” se convirtió en el quinto clasificado para la resolución del torneo

La goleada 6-1 conseguida en su visita a Blanco y Negro, al cumplirse este sábado la decimonovena fecha de las divisiones inferiores, le posibilitó a Puan F. Club asegurarse de manera anticipada el boleto en 7ª para las semifinales del torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En el estadio “Rubén Segui”, donde el club albinegro hizo de local dado que aún no tiene su campo de juego en condiciones tras la resiembra realizada, el equipo “faraón” se convirtió en el quinto en instalarse en los cruces definitorios, los que posteriormente determinarán el campeón de cada categoría.

Vale recordar que el sábado anterior había sacado pasaje para la instancia semifinal, donde chocarán 1° vs. 4° y 2° vs. 3°, Blanco y Negro y Racing Club en 6ª, Boca Juniors en 7ª y Peñarol de Pigüé en 8ª.

La programación ofreció como atractivo el clásico de Carhué, donde Racing sacó ventaja dado que consiguió dos triunfos (1-0 en 7ª y 3-1 en 6ª) contra uno de San Martín (1-0 en 8ª). El restante partido terminó en igualdad (0-0 en 5ª).

A falta de dos fechas y también varios partidos pendientes, quedan sólo dos conjuntos invictos. Uno de ellos es Racing en 6ª (11 victorias y 2 empates) y el restante es Peñarol de Pigüé en 8ª (17 éxitos y 1 igualdad).

Los resultados registrados son los siguientes:

Quinta: Blanco y Negro 6, Puan F. Club 0; San Martín de Santa Trinidad 1, Automoto 1; San Martín de Carhué 0, Racing Club 0; Unión de Tornquist 2, Boca Juniors 1; Deportivo Sarmiento 8, San Martín de Saavedra 0 y Atlético Huanguelén 4, El Progreso 0. Libres: Unión Pigüé, Club Sarmiento, Peñarol de Pigüé y Deportivo Argentino.

Sexta: Independiente 0, Club Sarmiento 3; Blanco y Negro 2, Puan F. Club 0; San Martín de Santa Trinidad 3, Automoto 1; San Martín de Carhué 1, Racing Club 3 y Unión de Tornquist 0, Boca Juniors 3. Libres: Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé, Deportivo Sarmiento, Tiro Federal de Puan, Deportivo Argentino y Atlético Huanguelén.

Séptima: Unión Pigüé 0, Empleados de Comercio 5; Independiente 0, Club Sarmiento “A” 5; Blanco y Negro “A” 1, Puan F. Club 6; Peñarol de Pigüé 1, Deportivo Sarmiento “B” 3; Tiro Federal de Coronel Suárez 2, Automoto 5; San Martín de Carhué 0, Racing Club 1; Unión de Tornquist 0, Boca Juniors 2; Tiro Federal de Puan 1, Blanco y Negro “B” 8; Club Sarmiento “B” 4, Deportivo Argentino 2 y Atlético Huanguelén 6, El Progreso 0. Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

Octava: Unión Pigüé 0, Empleados de Comercio 0; Independiente 0, Club Sarmiento “A” 9; Blanco y Negro “A” 0, Puan F. Club 2; Peñarol de Pigüé 2, Deportivo Sarmiento “B” 0; San Martín de Santa Trinidad 0, Automoto 1; San Martín de Carhué 1, Racing Club 0; Unión de Tornquist 0, Boca Juniors 1; Deportivo Sarmiento “A” 7, San Martín de Saavedra 0; Tiro Federal de Puan 0, Blanco y Negro “B” 1; Club Sarmiento “B” 0, Deportivo Argentino 5 y Atlético Huanguelén 4, El Progreso 0.

Próxima fecha (vigésima)

El sábado que viene se desarrollará la vigésima y penúltima fecha de la fase de clasificación. Los enfrentamientos son los siguientes: Empleados de Comercio vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. Blanco y Negro “A” (7ª y 8ª); Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 8ª); Racing Club vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (5ª y 8ª); Blanco y Negro “B” vs. Deportivo Sarmiento “A” (7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan (6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín –ST-- (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª) y Tiro Federal –P—vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª).

De la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 17ª fecha Deportivo Sarmiento vs. Racing Club (5ª).