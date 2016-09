De buena madera

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Andrés y Néstor Arce, unidos en la vida y en la cancha de bochas.

A los 60 años, el bochófilo Néstor Raúl Arce, uno de los más grandes deportistas que dio la ciudad, se dio el gusto de jugar junto con Andrés, su hijo menor. Y salir campeón. “Jugar con Andrés es muy lindo”, aseguró el legendario Nene.

(Por Eduardo Luongo - Para NUEVO DIA) Néstor Raúl Arce ya era un bochófilo consagrado cuando el 4 de enero de 1993 nació Andrés, el tercer hijo de su matrimonio con Graciela Bruñini. Antes habían nacido Mariana y Gonzalo. Los tres crecieron viendo como su padre coleccionaba títulos, al mismo tiempo que despertaba admiración en todas partes del país y el mundo, no solo por sus extraordinarias condiciones como jugador, sino también por su humildad y grandeza como ser humano. Pero fue el menor de los tres, que llegó pocos meses después de que “el Nene” ganó el último de sus tres Olimpia de Plata, el que siguió sus pasos con el transcurrir de los años.

Hace tres temporadas, después de mucho andar, Arce regresó a Coronel Suárez para jugar en Deportivo Sarmiento, el club que esta temporada también le abrió las puertas a su hijo Andrés, que además es futbolista, para que tenga el privilegio de jugar junto a su padre. El debut no pudo ser mejor, ya que fueron campeones por tríos de Primera división y, en el caso de Andrés, también de Segunda.

Cuando NUEVO DIA los juntó, sereno, pero sin rodeos, Néstor habló primero de la actualidad que envuelve a las bochas, acuciada por la merma en falta de clubes y jugadores. “Italia entusiasmó a los dirigentes argentinos para jugar la especialidad raffa volo, que competía con el estilo zerbin de los franceses, porque para que las bochas sea deporte olímpico hay que juntar 62 asociaciones. Al principio los italianos pagaban los pasajes para viajar a jugar los mundiales, pero después se abrieron y cada uno tenía que pagarse lo suyo. Ahora tenemos que bancar una especialidad que no se juega en el país y pagar costosas inscripciones en los campeonatos zonales y provinciales, para que cuatro o cinco personas recorran el mundo. Es lógico que el presidente de la Confederación Argentina de Bochas (Alberto Limardo) esté de acuerdo porque así puede viajar a Europa tres o cuatro veces al año”, aseguró.

La delicada situación de las bochas también se extendió al ámbito bonaerense. “La Federación de Bochas de la provincia de Buenos Aires hace 10 años tenía 64 asociaciones, pero hoy le quedan 30 y pico. Nosotros tuvimos la suerte que se sumaron clubes de General La Madrid, Casbas o Salliqueló, pero fue como consecuencia de la desaparición o fusión de asociaciones vecinas. La cantidad de clubes y jugadores se achicó, y así también el nivel”, señaló.

“El Nene” Arce, opinó que la salida sería que las bochas argentinas se abran del punto raffa volo. “Los que quieran jugar que lo hagan por su cuenta, porque en el país no hay una sola cancha de esta modalidad. Cuando fui al Campeonato Mundial de Sudáfrica en el año 2000 tuve que poner plata de mi bolsillo, mientras los dirigentes hacían un hobby de recorrer los free shop. Fue la gota que rebalsó el vaso, cuando se hizo pública mi queja, me costó salir de la selección. Recién volví hace cuatro años, en el Mundial que se jugó en Misiones (Iguazú) porque Colantonio se puso firme para que me convocaran”.

Luego llegó el turno de hablar de su hijo. “Nunca les inculqué a mis hijos que hagan algo, pero sin dudas que jugar con Andrés es muy lindo. El primero que lo llevó a la cancha fue mi padre y después siguió yendo con Marito, el tío, que también fue bochófilo. Aunque se inclinó por el fútbol, el gusto por las bochas siempre le quedó”, señaló Arce, que ahora disfruta compartir las prácticas y las tardes de los sábados con el menor de sus hijos.

El debut llegó con un plus. “Tuvimos la suerte de jugar juntos por primera vez y salir campeones, no es fácil ganar en cualquier deporte y nosotros lo conseguimos”, apuntó.

Sin embargo, Néstor reconoce estar lejos de la plenitud. “Las ganas no son las mismas de antes ni tampoco la misma vista y el pulso. En un deporte de tanta precisión el estado físico tiene mucho que ver. Armando García, suarense que fue campeón argentino de pelota a paleta, me dijo una vez: cuando los jugadores que son de una categoría inferior te empiezan a ganar, ahí tenés que dejar de jugar, porque vas a empezar a sufrir el deporte en lugar de disfrutarlo. Nunca me olvidé esas palabras, porque tenía razón”.

“Juego porque si no me faltaría algo en mi vida, pero ya no estoy para jugar los grandes torneos”, afirmó y agregó que no puede dejar de sentir nostalgia de las épocas doradas de este deporte. “En Bahía Blanca, cuando jugábamos con Colantonio, las finales eran a cancha llena, hasta las mujeres se ponían los mejores vestidos para ir. En cambio, hoy en la cancha los jugadores estamos solos. Me cuesta asumir esta realidad”.

Por último, habló de su hijo jugador. “Andrés a simple vista tiene buenas condiciones, es buen bochador y se defiende con el arrime. De todos modos habría que verlo un tiempo dedicado exclusivamente a las bochas”.

Con ganas de progresar

Heredero de un apellido ilustre en este deporte, a los 23 años de edad, Andrés Arce empezó a practicar el año pasado en Deportivo Sarmiento. “Me gustó el grupo, me hicieron sentir muy cómodo, estoy muy agradecido”, expresó.

Si bien fue su debut oficial, “Chicho” –como es conocido también- no es un improvisado. “Desde los seis años juego a las bochas, siempre me gustó este deporte, aunque dejé cuando empecé a jugar al futbol. Ahora volví con muchas ganas de aprender y progresar en mi juego”, sostuvo.

El joven Arce es actual jugador de fútbol de Boca Juniors, donde alterna entre la división Reserva y la Primera, donde tuvo el privilegio de celebrar el título liguista 2014, junto con su hermano Gonzalo.

“Para mí esto es una diversión, ni sueño con lograr todo lo que logró mi viejo. Si bien ahora no puedo dedicarme de lleno por el fútbol, más adelante pienso seguir jugando”, admitió.

“Chicho” recordó el momento de pisar la cancha con su padre. “Fue una mezcla de sensaciones muy linda, recordé cuando era chico y lo veía jugar a mi papá”, confesó.

La presentación no pudo ser mejor. “Tuvimos suerte de armar un buen equipo y ser campeones, además en nuestra cancha sintética somos fuertes, lo que nos permitió definir de locales”, destacó.

Por último, se lamentó porque “los jóvenes en este deporte somos muy pocos, no sé cuál será el futuro, pero sería bueno que surjan más jugadores”.

Más allá de las dificultades que atraviesa esta disciplina, al parecer la continuidad del apellido Arce en bochas está garantizada.

Se aceptan imitaciones

Andrés Arce tiene el don de imitar personajes conocidos del ámbito local o nacional, actividad que desarrolla en peñas o reuniones familiares y que se pueden ver en las redes sociales. “Empecé a imitar a algunos amigos y luego me animé con otras personas. Hago imitaciones de muchos personajes suarenses que lo tomaron con humor, lo hago con respeto, entendieron el mensaje”, señaló.

“Disfruto de hace reír a la gente y me gusta cuando me invitan a alguna cena o reunión, porque la pasamos muy bien”, añadió. Nació el bochófilo ¿También el artista?.