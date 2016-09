La ATB desestimó una protesta de Monte Basket

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

La Asociación Tresarroyense de Básquet (ATB) dejó sin efecto en su reunión de anoche una queja de Monte Hermoso Basket en relación al último partido con Deportivo Sarmiento, por la segunda fecha del torneo Apertura de Primera división.

Dirigentes de Monte habían denunciado que en ese partido que jugaron en el Polideportivo Municipal de la ciudad balnearia, la persona encargada de confeccionar la planilla, allegada al verdirrojo, omitió anotar un doble para el local y anotó un doble inexistente para el conjunto suarense. El encuentro finalizó a favor de Deportivo Sarmiento por 73-72.

La mesa directiva se interiorizó en la nota presentada por Monte Hermoso Basket, la cual es pública en las redes sociales y se resolvió, luego de una larga y hasta por momento acalorada discusión, dejarla sin efecto ya que está dirigida a “nuestros amigos de la Asociación Tresarroyense de Básquet”, se realizó el pedido en la misma de tratar el tema en la Comisión Directiva y el reclamo no está hecho de forma correcta (la planilla no está firmada con disconformidad y el reglamento no indica en ninguna parte la validez de una filmación).

Para notificar a la entidad, se le enviará una nota explicando detalladamente los pormenores.

Por esta situación, acompañado al delegado de Deportivo Sarmiento se hicieron presentes dos dirigentes del club verdirrojo quienes se dirigieron a la mesa con ánimo de solucionar el problema y dispuestos a aceptar cualquier sanción. “Venimos a dar la cara, desde que jugamos al básquet nunca tuvimos problemas, jugamos acá (por Tres Arroyos), en Olavarría, en Punta Alta y Provinciales. Ricardo (Schwindt, el planillero apuntado de favorecer a Sarmiento por parte de Monte) hace 30 años que está con la planilla y nunca tuvo un problema, si hubo un error no fue de mala fe, pudo haber sido un error humano”, manifestaron (Fuente: "La Voz del Pueblo").