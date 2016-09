El torneo ya tiene cuatro semifinalistas

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

El equipo de 8va. de Peñarol de Pigüé está invicto y clasificado a semifinales

En forma anticipada se aseguraron un lugar en la definición Blanco y Negro y Racing Club en 6ª, Boca Juniors en 7ª y Peñarol de Pigüé en 8ª.

A pesar de que aún faltan tres fechas y también que hay varios partidos pendientes, este sábado cuatro equipos se aseguraron un lugar en la instancia semifinal del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Tras el desarrollo de la decimoctava fecha sacaron boleto Blanco y Negro y Racing Club en 6ª. El elenco albinegro logró el propósito con su victoria 3-1 a domicilio de Empleados de Comercio, mientras que Racing merced a su goleada 5-2 en casa ante Unión de Tornquist.

Boca logró la clasificación en 7ª porque a pesar de que Deportivo Sarmiento “A” le puede dar alcance en la tabla, el resultado entre sí (confrontaron el último viernes en uno de los adelantos) favoreció al conjunto auriazul 1-0.

Por último, también sacó el pasaporte para los cruces Peñarol de Pigüé en 8ª, que venció 3 a 0 a Puan F. Club en la jornada sabatina. Existe la posibilidad matemática de que Deportivo Argentino iguale su línea, pero en este caso prevalece el azulgrana por el marcador entre ambos (5-2).

Vale recordar que tras la disputa todos contra todos, los cuatro primeros de cada división clasifican para las semifinales donde se medirán el 1° con el 4° y el 2° con el 3°. Los vencedores disputarán la final por el título.

Los marcadores que se dieron en la programación son éstos:

Quinta: Club Sarmiento 5, Unión Pigüé 1; Puan F. Club 0, Peñarol de Pigüé 2; Automoto 0, San Martín de Carhué 3; Racing Club 6, Unión de Tornquist 0; Boca Juniors 0, Deportivo Sarmiento 2 y Deportivo Argentino 0, El Progreso 2. Libres: Blanco y Negro, Atlético Huanguelén, San Martín de Santa Trinidad y San Martín de Saavedra.

Sexta: Empleados de Comercio 1, Blanco y Negro 3; Independiente 0, Atlético Huanguelén 4; Puan F. Club 0, Peñarol de Pigüé 0; Automoto 0, San Martín de Carhué 4; Racing Club 5, Unión de Tornquist 2 y Boca Juniors 1, Deportivo Sarmiento 2. Libres: Club Sarmiento, San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Puan y Deportivo Argentino.

Séptima: Empleados de Comercio 7, Blanco y Negro “A” 0; Club Sarmiento “A” 3, Unión Pigüé 0; Independiente 0, Atlético Huanguelén 4; Puan F. Club 3, Peñarol de Pigüé 0; Deportivo Sarmiento “B” 9, Tiro Federal de Coronel Suárez 0; Automoto 2, San Martín de Carhué 3; Racing Club 3, Unión de Tornquist 1; Boca Juniors 1, Deportivo Sarmiento “A” 0; Blanco y Negro “B” 0, Club Sarmiento “B” 2 y Deportivo Argentino 2, El Progreso 1. Libre: Tiro Federal de Puan.

Octava: Empleados de Comercio 2, Blanco y Negro “A” 0; Club Sarmiento “A” 1, Unión Pigüé 0; Independiente 0, Atlético Huanguelén 5; Puan F. Club 0, Peñarol de Pigüé 3; Deportivo Sarmiento “B” 0, San Martín de Santa Trinidad 2; Automoto 1, San Martín de Carhué 0; Racing Club 4, Unión de Tornquist 0; Boca Juniors 3, Deportivo Sarmiento “A” 0; San Martín de Saavedra 0, Tiro Federal de Puan 2; Blanco y Negro “B” 2, Club Sarmiento “B” 1 y Deportivo Argentino 5, El Progreso 0.

Próxima fecha (decimonovena)

El próximo sábado se disputará la decimonovena jornada, de acuerdo al siguiente detalle: Unión Pigüé vs. Empleados de Comercio (7ª y 8ª); Independiente vs. Club Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Automoto (5ª, 6ª y 8ª); Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Automoto (7ª); San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra (5ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro “B” (7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Deportivo Argentino (7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín –ST-- (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª) y Tiro Federal –P—vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª).

De la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 17ª fecha Deportivo Sarmiento vs. Racing Club (5ª).





La tabla de posiciones

Quinta Equipos Pts PJ G E P Gf Gc Blanco y Negro 28 13 8 4 1 39 8 Peñarol (Pigüé) 26 12 8 2 2 34 16 Racing Club 24 11 7 3 1 26 11 Club Sarmiento 23 11 7 2 2 30 7 San Martín (ST) 22 11 7 1 3 28 18 A. Huanguelén 20 12 5 5 2 28 18 Boca Juniors 20 12 6 2 4 29 27 Automoto 17 9 5 2 2 19 12 San Martín (C) 16 9 5 1 3 18 13 El Progreso 15 12 4 3 5 16 21 Puan F. Club 14 12 4 2 6 18 22 D. Sarmiento 12 11 3 3 5 17 26 D. Argentino 7 13 2 1 10 15 31 Unión Pigüé 7 13 2 1 10 23 44 Unión (T) 5 12 1 2 9 8 37 San Martín (S) 0 11 0 0 11 2 41 Sexta Equipos Pts PJ G E P Gf Gc Blanco y Negro 34 13 11 1 1 42 10 Racing Club 32 12 10 2 0 33 9 San Martín (C) 28 11 9 1 1 35 5 A. Huanguelén 24 14 7 3 4 36 22 Boca Juniors 21 12 6 3 3 24 15 Tiro Federal (P) 20 13 5 5 3 21 19 D. Sarmiento 19 12 6 1 5 18 20 Automoto 17 10 5 2 3 18 14 Peñarol (P) 13 12 3 4 5 23 20 Club Sarmiento 12 10 3 3 4 17 18 Puan F. Club 12 12 3 3 6 22 30 D. Argentino 9 11 3 0 8 17 38 Unión (Tornquist) 9 13 3 0 10 14 38 Independiente 8 11 2 2 7 16 33 San Martín (ST) 6 10 2 0 8 13 31 E. de Comercio 2 12 0 2 10 11 38 Séptima Equipos Pts PJ G E P Gf Gc Boca Juniors 46 17 15 1 1 50 9 Puan F. Club 45 16 15 0 1 74 9 Racing Club 39 17 13 0 4 64 11 Club Sarmiento B 38 17 12 2 3 56 18 D. Sarmiento A 34 16 10 4 2 50 8 Unión (Tornquist) 33 17 10 3 4 48 19 Peñarol (Pigüé) 30 16 9 3 4 50 20 San Martín (C) 30 16 9 3 4 36 15 A. Huanguelén 28 16 8 4 4 38 24 Club Sarmiento A 26 15 8 2 5 31 26 D. Sarmiento B 25 17 7 4 6 48 28 Unión Pigüé 22 16 7 1 8 39 39 E. de Comercio 21 16 5 6 5 36 32 Blanco y Negro B 20 17 6 2 9 24 23 Automoto 13 14 4 1 9 37 35 El Progreso 10 16 2 4 10 12 44 Blanco y Negro A 9 17 3 0 14 11 83 D. Argentino 7 15 2 1 12 19 42 Independiente 5 16 1 2 13 9 85 Tiro Federal (CS) 3 15 1 0 14 14 82 Tiro Federal (P) 1 16 0 1 15 6 100 Octava Equipos Pts PJ G E P Gf Gc Peñarol (Pigüé) 49 17 16 1 0 70 7 Boca Juniors 42 18 13 3 2 49 8 Club Sarmiento A 41 16 13 2 1 37 6 E. de Comercio 36 17 11 3 3 42 13 D. Argentino 34 16 10 4 2 35 9 San Martín (C) 31 16 9 4 3 29 11 Racing Club 31 18 9 4 5 33 18 San Martín (ST) 30 16 9 3 4 28 16 A. Huanguelén 29 17 8 5 4 21 12 Blanco y Negro B 28 18 8 4 6 25 21 Automoto 27 15 7 6 2 26 10 D. Sarmiento B 24 18 7 3 8 23 21 Club Sarmiento B 23 18 7 2 9 18 33 D.Sarmiento A 22 16 7 1 8 13 16 Puan F. Club 17 17 5 2 10 11 27 Unión (Tornquist) 15 17 5 0 12 16 43 Tiro Federal (P) 14 17 4 2 11 14 32 Blanco y Negro A 12 18 2 6 10 6 28 El Progreso 10 16 3 1 12 19 44 Unión Pigüé 8 17 2 2 13 11 38 San Martín (S) 4 17 1 1 15 2 43 Independiente 1 17 0 1 16 2 74