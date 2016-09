Se puso en marcha la decimoctava fecha

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Este viernes comenzó una nueva programación del torneo que se completa este sábado

Con el desarrollo de dos enfrentamientos entre clubes se puso en marcha este viernes, en nuestro medio, la decimoctava fecha del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En el estadio “Rubén Segui” confrontaron Boca Juniors y Deportivo Sarmiento “A”. En 5ª y en 6ª ganó el club verdirrojo 2-0 y 2-1, respectivamente, mientras que en 7ª y 8ª hizo lo propio el dueño de casa 1-0 y 3-0, en ese orden.

En el Parque “Juan Emilio Bove”, en tanto, se midieron Deportivo Sarmiento “B” y San Martín de Santa Trinidad en 8ª (triunfo visitante 2-0) y Deportivo Sarmiento “B” y Tiro Federal de Coronel Suárez en 7ª (goleada 9-0 del local).

La programación se completa este sábado de acuerdo al siguiente detalle: Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro “A” en 8ª, 7ª y 6ª (12:00); Club Sarmiento “A” vs. Unión Pigüé en 8ª, 7ª y 5ª (12:00); Independiente vs. Atlético Huanguelén en 8ª, 7ª y 6ª (13:00); Puan F. Club vs. Peñarol de Pigüé en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00).

Además: Automoto vs. San Martín de Carhué en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00); Racing Club vs. Unión de Tornquist en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00); San Martín de Saavedra vs. Tiro Federal de Puan en 8ª (12:00); Blanco y Negro “B” vs. Club Sarmiento “B” en 8ª y 7ª (13:00, en cancha de Tiro Federal de Villa Belgrano) y Deportivo Argentino vs. El Progreso en 8ª, 7ª y 5ª (12:00).

Quedan libres: Blanco y Negro, Atlético Huanguelén, San Martín de Santa Trinidad y San Martín de Saavedra en 5ª; Club Sarmiento, San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Puan y Deportivo Argentino en 6ª y Tiro Federal de Puan en 7ª.