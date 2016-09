Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Felicidad. Julián junto a su esposa Ornella y su hija Isabella, tras conseguir la tarjeta para el PGA.

A los 28 años Julián Etulain logró lo que añora todo golfista profesional: llegar al PGA Tour, la elite del golf mundial. Un logro enorme y un desafío de igual magnitud para el suarense.

Será un año inolvidable para Julián Etulain. El suarense logró el ansiado objetivo y estará desempeñándose la próxima temporada en el PGA Tour, el máximo circuito del mundo, luego de haber tenido el mejor año de su carrera golfística.

“Es un sueño cumplido. Poder llegar al PGA es algo soñado. El camino no fue nada fácil pero lo logramos”, expresó el jugador surgido en el Aero Golf, de visita en Suárez.

“Los logros no son personales. Detrás hay uno equipo y una ciudad que está pendiente que juegue bien. Al igual que el club. El sueño lo cumplimos todos”, agregó en forma de agradecimiento el “Tula”, que disfruta de este momento inigualable junto a sus seres queridos en nuestra ciudad.

Julián tuvo un excelente desempeño como amateur, antes de volverse profesional en 2008. Comenzó su trabajo rentado en el Tour de las Américas, donde ganó cuatro torneos entre 2010 y 2012, y luego brilló en el PGA Tour Latinoamérica, donde se quedó con tres títulos entre 2013 y 2014.

Sus dos triunfos de 2014 en el PGA Tour Latinoamérica le dieron lugar en el Web.com Tour, donde disputó 25 eventos en 2105, superó el corte en 11 de ellos y terminó en el puesto N° 39 de la clasificación final de la temporada, lo cual lo dejó al borde del PGA Tour.

En 2016 participó en 20 torneos del Web.com Tour y superó el corte en 14 de ellos. Terminó 8 veces en el Top 25, tres veces en el Top 10 y una vez en el segundo lugar, con lo cual recaudó 158.860 dólares, para ubicarse en la posición N° 20 de la clasificación general y obtener una de las tarjetas del PGA Tour reservadas para los mejores 25.

“Las últimas semanas se hizo difícil. El tema de querer cerrarlo cuanto antes, por estar tan cerca, me empezó a jugar en contra. La presión se sentía. Pero por suerte en el último torneo quedamos dentro de los 25 y se dio. Ya me estoy yendo el viernes a prepararme para lo que viene. En menos de un mes arranco a jugar el PGA”, contó Etulain.

“El comienzo de año fue muy bueno. Pasé los primeros doce cortes, la verdad que eso me dejó bastante arriba y tranquilo. Pero quedaban siete torneos y había que tener un buen cierre. Pasaban las semanas y no pasaba los cortes. Cada vez se me hacía más difícil. Hasta que llegó la semana buena. Esa semana había decidido llevar a mi entrenador para que me ayude. Y salió todo bien, quedé en el puesto doce. El birdie que hago en el último hoyo fue el que me dio el pase al PGA”.

Su carrera hizo un click el año pasado, cuando dio un salto de calidad en su juego. Allí sintió que estaba para dar el gran paso. Y lo logró.

“Ya desde el año pasado que hice algunos cambios en el swing, me vengo sintiendo más cómodo y vengo jugando mejor de tee a green, que es la parte importante. Confiaba que en algún momento iba a pasar. Sabia que iba por el buen camino y que estaba tomando las decisiones correctas. Sabía que era cuestión de tiempo”, remarcó.

Etulain jugó dos campeonatos en el PGA Tour. Uno en el 2014, cuando no pasó el corte, y otro en el 2011, cuando sí clasificó para el fin de semana, pero terminó lejos de la pelea por el título. Ahora, buscará adaptarse rápido y estar a la altura.

“Jugué solamente dos torneos del PGA pero no como miembro estable. Ahora soy parte de ello. No se bien que es lo que me espera. Tengo por delante cuatro torneos más este año, que son las finales del Web Tour. La idea es poder subir algunos puestos y quedar lo más arriba posible en el ranking. Y después de eso ya a pensar en el PGA.”

En la temporada entrante del mayor circuito mundial, Etulain participará por primera vez como miembro estable, estatus que compartirá con sus compatriotas Emiliano Grillo y Fabián Gómez. Y no quiere quedarse con esto, sino ir por más.

“La idea es seguir progresando y cumpliendo objetivos y sueños. Me he preparado mucho para esto, para estar a la altura cuando me toque debutar”.