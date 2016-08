Tres clubes se reparten la punta

Por redaccion

En el clásico de Tornquist sacó ventaja Automoto (Gentileza Deportornquist)

Blanco y Negro lidera en 5ª y en 6ª; Boca Juniors en 7ª y Peñarol de Pigüé en 8ª. Hay 43 partidos pendientes.

Tras disputarse este sábado la decimoséptima fecha, tres clubes se reparten el liderazgo del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Blanco y Negro es vanguardista en 5ª y en 6ª categoría; Boca Juniors señala el camino en 7ª y Peñarol de Pigüé los mira a todos desde lo más alto en 8ª.

Es dable aclarar que hay clubes que tienen menos partidos jugados que otros (ver tabla), ya sea porque han quedado libre en alguna jornada o porque tienen algún cotejo suspendido.

A propósito de esto último, con la suspensión del partido que este sábado debían sostener Deportivo Sarmiento y Racing en 5ª, debido a que los chicos de la Academia están de viaje de estudios en Misiones, asciende a 43 la cantidad de encuentros pendientes.

Como en cada categoría son 4 los equipos que clasifican para disputar las semifinales una vez culminada la etapa preliminar, es prácticamente un hecho que será necesario disputar alguno de los enfrentamientos que fueron cancelados oportunamente.

Los resultados registrados esta tarde son los siguientes:

Quinta: Blanco y Negro 0, Club Sarmiento 0; San Martín de Santa Trinidad 2, Puan F. Club 1; Unión de Tornquist 0, Automoto 1 y Atlético Huanguelén 4, Deportivo Argentino 0. Postergado: Deportivo Sarmiento vs. Racing Club. Libres: Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé, San Martín de Carhué, Boca Juniors, San Martín de Saavedra y El Progreso.

Sexta: Peñarol de Pigüé 4, Empleados de Comercio 1; Blanco y Negro 2, Club Sarmiento 1; San Martín de Santa Trinidad 2, Puan F. Club 5; Unión de Tornquist 0, Automoto 2; Deportivo Sarmiento 0, Racing Club 2; Tiro Federal de Puan 0, Boca Juniors 1 y Atlético Huanguelén 5, Deportivo Argentino 1. Libres: Independiente y San Martín de Carhué.

Séptima: Peñarol de Pigüé 5, Empleados de Comercio 2; Blanco y Negro “A” 0, Club Sarmiento “A” 5; Unión Pigüé 6, Independiente 2; Tiro Federal de Coronel Suárez 0, Puan F. Club 9; San Martín de Carhué 2, Deportivo Sarmiento “B” 3; Unión de Tornquist 3, Automoto 1; Deportivo Sarmiento “A” 2, Racing Club 1; Tiro Federal de Puan 1, Boca Juniors 7; El Progreso 0, Blanco y Negro “B” 1 y Atlético Huanguelén 1, Deportivo Argentino 1. Libre: Club Sarmiento “B”.

Octava: Peñarol de Pigüé 4, Empleados de Comercio 0; Blanco y Negro “A” 0, Club Sarmiento “A” 5; Unión Pigüé 4, Independiente 1; San Martín de Santa Trinidad 1, Puan F. Club 1; San Martín de Carhué 3, Deportivo Sarmiento “B” 0; Unión de Tornquist 1, Automoto 5; Deportivo Sarmiento “A” 0, Racing Club 1; Tiro Federal de Puan 0, Boca Juniors 3; Club Sarmiento “B” 3, San Martín de Saavedra 0; El Progreso 2, Blanco y Negro “B” 4 y Atlético Huanguelén 0, Deportivo Argentino 1.

Próxima fecha (decimoctava)

El sábado que viene se desarrollará la decimoctava fecha, con estas confrontaciones: Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro “A” (6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Atlético Huanguelén (6ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. San Martín de Santa Trinidad (8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Automoto vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Tiro Federal de Puan (8ª); Blanco y Negro “B” vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Están pendientes de la 3ª fecha Club Sarmiento “A” vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín –ST-- (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Tiro Federal –CS— (7ª) y Tiro Federal –P—vs. Deportivo Sarmiento “A” (6ª, 7ª y 8ª).

De la 7ª fecha Deportivo Argentino vs. Independiente (6ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); de la 13ª fecha El Progreso vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y de la 14ª fecha Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª).

De la 16ª fecha Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. El Progreso (5ª y 8ª).

De la 17ª fecha Deportivo Sarmiento vs. Racing Club (5ª).