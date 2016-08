Blanco y Negro chocó con Costa Sud

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El oriverde venció al albinegro, que se despidió de esta parte de la competencia sin poder ganar, por 91-78 por la octava fecha del Torneo Apertura de la ATB.

Costa Sud se llevó la victoria del Román Nouzeilles. El elenco dirigido por Solano Bianco se impuso a Blanco y Negro por 91-78, en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de Primera división que organiza la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB).

En el oriverde sobresalió Juan Menna con 27 unidades (6/6 en libres, 3/3 en dobles y 5/10 en triples), mientras que Martín Bottoni y Germán Haag aportaron 15 cada uno.

El goleador del encuentro resultó el escolta albinegro Gerónimo Fernández Chavez, en su retorno luego de la suspensión, con 30 puntos (7/14 en libres, 7/10 en dobles y 3/7 en triples).

El conjunto tresarroyense se quedó con una buena victoria porque controló el juego con una buena defensa de su tablero y contó con un determinante Juan Menna, clave con sus triples en el primer tiempo. Blanco y Negro, con excepción de los primeros pasajes, siempre corrió de atrás y aunque se mantuvo en partido, en el final careció de respuestas para cambiar el resultado.

Costa Sud se llevó un buen triunfo pensando en la clasificación al Súper 4 (clasifican los primeros cuatro del Apertura). Blanco y Negro, aunque mejoró su rendimiento con respecto a los últimos partidos, se despidió de esta parte de la competencia (queda libre en la última fecha) sin poder ganar.

Argentino sorprendió a Monte

Argentino Junior superó a Monte Basket por 87-78 y lo dejó sin invicto. Además, Huracán se impuso a Quilmes por 96-93 y como visitante Alumni derrotó a Club de Pelota por 87. Fecha libre tuvo Deportivo Sarmiento.

Posiciones del Apertura

Costa Sud, Huracán y Argentino Junior, 12 puntos; Monte Basket (*), 11; Quilmes, 10; Deportivo Sarmiento, 9 (*); Alumni, 10; Club de Pelota, 9 y Blanco y Negro, 8.

(*) Tienen un partido pendiente que se jugará mañana, a las 19.00, en el Polideportivo Municipal de Monte Hermoso.

Formativas

Los clubes suarenses jugarán como visitantes este sábado, por la tercera fecha del Torneo Clausura de divisiones formativas. A partir de las 11.00, Blanco y Negro visitará hoy a Quilmes (Mini, Preinfantiles, Infantiles, Cadetes y Sub 21), mientras que Deportivo Sarmiento visitará a Monte Basket (Premini, Mini, Sub 13 –amistoso-, Infantiles, Cadetes y Sub 21).

Deportivo Sarmiento no juega el Torneo Provincial de Clubes

Finalmente, Deportivo Sarmiento desistió de participar del Torneo Provincial de Clubes de mayores edición 2016/2017, cuyo plazo de inscripción vencía ayer. Las importantes erogaciones que demanda la participación llevaron a los directivos a tomar una decisión que se veía venir, a pesar del deseo de los jugadores de jugar este certamen.